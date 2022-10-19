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Баскетбол

Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

Лига собрала лучшие моменты стартового игрового дня, где игроки порадовали болельщиков контентом.
Сегодня, 13:19
ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри / Getty Images
ЛеБрон Джеймс и Стеф Карри / Getty Images
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Минувшей ночью стартовала Национальная баскетбольная ассоциация сразу двумя матчами топовых команд лиги: Бостон обыграл на домашнем паркете Филадельфию, а Голден Стэйт, получив свои чемпионские перстни, разобрался с Лейкерс.

И хотя было всего две игры, этого вполне хватило, чтобы собрать подборку из десяти лучших моментов прошедшего игрового дня, которая была опубликована на You-Tube-канале НБА.

Ярче всего отличились главные звезды коллективов - кто-то даже умудрился создать несколько запоминающихся моментов.

Напомним, что на ISPORT продолжает выходить анонс 77-го регулярного сезона НБА - уже было опубликовано три части мыслей и предположений относительно того, кто и за что будет бороться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид
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Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

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