Иш Смит установил уникальный рекорд НБА

В рамках второго соревновательного дня в НБА Денвер встречался с Ютой. Победителем противостояния стала Юта, которая обыграла соперника со счетом - 123:102.

В составе Денвера дебютировал Иш Смит, который не сумел набрать очки в матче.

Примечательно, что 34-летний баскетболист установил рекорд НБА. Смит сыграл за 13-ю команду в НБА, что является уникальным достижением.

На ISPORT доступны все результаты соревновательного дня в НБА.