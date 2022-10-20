НБА: Сакраменто Леня проиграл Портленду, Новый Орлеан оказался сильнее Бруклина
В среду, 19 октября, прошел второй соревновательный день нового сезона НБА. Всего состоялось 12 матчей в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Индиана – Вашингтон 107:114 (25:36, 27:24, 25:27, 30:27)
Индиана: Халибертон (26 + 7 передач), Смит (16 + 8 подборов), Хилд (16 + 10 подборов), Тэйлор (8), Дуарте (5) – старт; Матурин (19 + 7 подборов), Макконнелл (8), Несмит (3), Джексон (3), Бриссетт (3), Битадзе (0).
Вашингтон: Бил (23 + 6 передач), Кузма (22 + 13 подборов), Порзингис (15 + 10 подборов), Моррис (7 + 6 передач), Авдия (4) – старт; Бартон (14), Гэффорд (12 + 7 подборов), Райт (8), Хатимура (7), Гилл (2).
Детройт – Орландо 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26)
Детройт: Богданович (24), Айви (19), Каннингем (18 + 10 передач), Стюарт (14), Бей (8) – старт; Дюрен (14 + 10 подборов), Джозеф (8), Нокс (3), Хэйс (3), Диалло (2).
Орландо: Банкеро (27 + 9 подборов), Саггс (21), Ф. Вагнер (20 + 5 потерь), Росс (13), Картер (11 + 11 подборов) – старт; Бол (10), Хэмптон (5), Окики (2), Хьюстан (0), Бамба (0).
Майами – Чикаго 108:116 (33:28, 26:31, 27:37, 22:20)
Майами: Батлер (24 + 8 подборов), Хирро (23), Адебайо (12 + 9 подборов + 5 потерь), Калеб Мартин (7), Лаури (2) – старт; Струс (22 + 7 подборов), Дедмон (11), Робинсон (5), Винсент (2), Хайсмит (0).
Чикаго: Дерозан (37 + 9 передач), Досунму (17), Вучевич (15 + 17 подборов), Карузо (6), Уильямс (4) – старт; Драгич (12), Уайт (10), Драммонд (9), Грин (6).
Торонто – Кливленд 108:105 (28:22, 23:35, 25:27, 32:21)
Торонто: Сиакам (23 + 11 подборов), Трент (19), Ануноби (18 + 7 подборов), Ванвлит (15), Барнс (15 + 7 передач) – старт; Ачиува (10), Колоко (3), Янг (3), Бэнтон (2), Эрнангомес (0).
Кливленд: Митчелл (31 + 9 передач), Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов), Леверт (10 + 7 передач), Гарлэнд (4 + 5 потерь) – старт; Осман (17), Уэйд (8), Лав (8 + 7 подборов), Окоро (0), Нето (0).
Мемфис – Нью-Йорк 115:112 OT (25:23, 36:23, 24:33, 23:29, 7:4)
Мемфис: Морэнт (34 + 9 передач + 6 потерь), Альдама (18 + 11 подборов), Бэйн (16 + 6 передач), Кончар (12 + 11 подборов), Адамс (3 + 14 подборов) – старт; Джонс (15), Кларк (8), Ларэвиа (5), Тиллман (4), Родди (0).
Нью-Йорк: Рэндл (24 + 11 подборов + 6 передач), Брансон (15 + 9 передач), Фурнье (14), Барретт (11 + 8 подборов), Робинсон (4) – старт; Реддиш (22), Хартенштайн (16 + 8 подборов), Роуз (4), Топпин (2), Куикли (0).
Атланта – Хьюстон 117:107 (26:20, 33:30, 25:30, 33:27)
Атланта: Коллинз (24 + 8 подборов), Янг (23 + 13 передач), Хантер (22), Мюррэй (20 + 11 передач + 5 перехватов), Капела (2 + 8 подборов) – старт; Оконгву (13 + 9 подборов), А. Холидэй (5), Джонсон (5), Дж. Холидэй (3).
Хьюстон: Портер (21 + 7 подборов + 7 передач), Смит (17 + 7 подборов), Грин (16), Гордон (11), Фернанду (7 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Шенгюн (15 + 9 подборов + 6 потерь), Исон (8 + 7 подборов), Кристофер (6), Мартин (6), Мэтьюз (0).
Бруклин – Новый Орлеан 108:130 (14:32, 36:26, 28:40, 30:32)
Бруклин: Дюрэнт (32 + 4 блок-шота), Ирвинг (15), Клэкстон (13 + 10 подборов), О'Нил (10 + 7 подборов), Симмонс (4) – старт; Миллс (16), Самнер (6), Шарп (4 + 8 подборов), Эдвардс (3), М-ф Моррис (3), Томас (2), Ватанабе (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 7 подборов), Уильямсон (25 + 9 подборов), Макколлум (21 + 6 передач), Валанчюнас (15 + 13 подборов), Джонс (6) – старт; Мерфи (16 + 9 подборов), Нэнс (8 + 9 подборов), Альварадо (7), Маршалл (4), Дэниэлс (0), Грэм (0).
Миннесота – Оклахома-Сити 115:108 (35:22, 30:30, 22:35, 28:21)
Миннесота: Гобер (23 + 16 подборов), Расселл (20), Макдэниэлс (19), Таунс (12 + 7 передач), Эдвардс (11 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Науэлл (13), Принс (11), Маклафлин (4), Андерсон (2), Форбс (0), Риверс (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Гидди (14 + 11 подборов), Покушевски (11 + 7 подборов), Дорт (10), Уильямс (5) – старт; Мэнн (12), Бэйзли (7), Робинсон-Эрл (6), Уильямс (5), Оморуйи (4), Мускала (2), Джо (0), Дженг (0).
Сан-Антонио – Шарлотт 102:129 (22:38, 25:30, 28:30, 27:31)
Сан-Антонио: Джонсон (20 + 11 подборов), Джонс (14), Пелтль (14 + 9 подборов), Васселл (11), Сохан (4 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (12), Примо (10), Роби (5), Дженг (5), Лэнгфорд (4), Бэйтс-Диоп (2), Коллинз (1 + 4 блок-шота), Ричардсон (0).
Шарлотт: Розир (24 + 6 передач), Хэйворд (20 + 5 потерь), Вашингтон (17 + 7 подборов), Убре (13), Пламли (12 + 7 подборов) – старт; Ричардс (19 + 10 подборов), Смит (12), Макдэниэлс (5), Джонс (3), Уильямс (2), Маледон (2), Макгауэнс (0), Букнайт (0), Тор (0), Коди Мартин (0).
Юта – Денвер 123:102 (37:30, 38:23, 19:27, 29:22)
Юта: Маркканен (17), Конли (13 + 8 передач), Кларксон (10 + 6 потерь), Олиник (8), Вандербилт (7 + 12 подборов) – старт; Секстон (20), Гэй (16), Бизли (15), Кесслер (12 + 10 подборов), Хортон-Такер (3), Александер-Уокер (2), Больмаро (0), Агбаджи (0), Фонтеккьо (0).
Денвер: Йокич (27 + 6 передач), Гордон (22 + 10 подборов), Портер (15 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (12), Колдуэлл-Поуп (2 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (10), Браун (8), Грин (6), Чанчар (0), Джордан (0), Рид (0), Смит (0), Браун (0), Уотсон (0).
Финикс – Даллас 107:105 (24:32, 21:30, 31:19, 31:24)
Финикс: Букер (28 + 9 передач), Эйтон (18 + 10 подборов), К. Джонсон (15), Бриджес (13 + 11 подборов), Пол (6 + 9 передач) – старт; Ли (11), Лэндейл (7), Пэйн (7), Крэйг (2), Бийомбо (0), Шарич (0), Окоги (0).
Даллас: Дончич (35 + 9 подборов + 6 передач), Динуидди (15), Буллок (10), Финни-Смит (5), Макги (3) – старт; Вуд (25 + 8 подборов), Хардуэй (9), Клебер (2), Грин (1).
Сакраменто – Портленд 108:115 (23:32, 32:19, 29:33, 24:31)
Сакраменто: Фокс (33 + 7 подборов + 7 передач + 8 потерь), Хертер (23), Сабонис (13), Барнс (9 + 8 подборов), Окпала (0) – старт; Дэвис (14), Монк (6), Лайлс (6), Митчелл (2), Холмс (2).
Портленд: Грант (23 + 8 подборов), Саймонс (22), Лиллард (20 + 8 передач), Харт (19 + 7 подборов), Нуркич (8 + 7 подборов) – старт; Шарп (12), Уинслоу (11 + 8 подборов), Юбэнкс (0), Литтл (0).