НБА: Милуоки одолел Филадельфию, Лейкерс уступили Клипперс
В четверг, 20 октября, прошел третий соревновательный день нового сезона НБА. Всего состоялось два матча в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Филадельфия – Милуоки 88:90 (24:30, 21:17, 18:26, 25:17)
Филадельфия: Харден (31 + 8 подборов + 9 передач), Макси (15), Эмбиид (15 + 12 подборов), Харрис (9 + 10 подборов), Такер (5) – старт; Мелтон (9), Хауз (4), Ньянг (0), Тайбулл (0), Харрелл (0), Рид (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (21 + 13 подборов + 8 передач), Б. Лопес (17), Аллен (12), Холидэй (6 + 8 передач), Картер (5) – старт; Портис (11 + 10 подборов), Мэттьюз (8), Нвора (6), Хилл (4), Ибака (0).
Лейкерс – Клипперс 97:103 (23:35, 33:21, 21:29, 20:18)
Лейкерс: Уокер (26), Дэвис (25 + 8 подборов), Джеймс (20 + 10 подборов + 6 передач), Беверли (5), Уэстбрук (2 + 5 перехватов) – старт; Тоскано-Андерсон (8), Райан (5), Ривз (4), Джонс (2), Нанн (0).
Клипперс: Джордж (15 + 10 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (14), Зубац (14 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Пауэлл (9), Джексон (8) – старт; Уолл (15), Ленард (14 + 7 подборов), Кеннард (11), Ковингтон (2), Батюм (1), Мэнн (0).