НБА: Лейкерс уступили Портленду, Голден Стэйт обыграл Сакраменто Леня
В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.
Лейкерс – Портленд 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28)
Лейкерс: Джеймс (31 + 8 подборов + 8 передач), Дэвис (22 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Уокер (15), Уэстбрук (10 + 6 передач), Беверли (7) – старт; Ривз (7), Джонс (4), Браун (4), Тоскано-Андерсон (4), Нанн (0).
Портленд: Лиллард (41 + 6 потерь), Грант (16), Саймонс (12 + 5 потерь), Харт (9 + 16 подборов), Нуркич (6 + 13 подборов) – старт; Уинслоу (7), Литтл (7), Юбэнкс (4), Шарп (4).
Атланта – Шарлотт 109:126 (30:22, 25:37, 29:45, 25:22)
Атланта: Янг (28 + 9 передач), Мюррэй (19 + 8 подборов), Капела (14 + 10 подборов), Хантер (10), Коллинз (10 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Оконгву (10), Гриффин (8), Дж. Холидэй (3), Джонсон (3), А. Холидэй (2), Мартин (2), Крейчи (0), Форрест (0).
Шарлотт: Убре (24 + 10 подборов), Смит (18 + 6 передач), Вашингтон (12), Хэйворд (12), Пламли (8 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Ричардс (20 + 11 подборов), Букнайт (10), Макдэниэлс (9), Тор (5), Маледон (4), Макгауэнс (2), Уильямс (2), Джонс (0).
Кливленд – Вашингтон 117:107 OT (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)
Кливленд: Митчелл (37 + 6 потерь), Аллен (15 + 14 подборов), Мобли (10 + 7 подборов), Леверт (10), Окоро (2) – старт; Осман (16), Уэйд (12), Р. Лопес (6), Лав (5 + 7 подборов), Нето (4).
Вашингтон: Бил (27 + 6 потерь), Порзингис (18 + 11 подборов), Моррис (13 + 6 передач), Кузма (11), Авдия (2) – старт; Хатимура (16), Бартон (9 + 5 потерь), Райт (7), Гэффорд (2), Гилл (2).
Новый Орлеан – Юта 121:122 OT (24:26, 29:37, 31:30, 26:17, 11:12)
Новый Орлеан: Макколлум (28 + 12 передач), Уильямсон (25), Ингрэм (10), Джонс (9), Валанчюнас (6 + 9 подборов) – старт; Мерфи (16 + 9 подборов), Нэнс (10 + 7 подборов + 6 передач), Маршалл (7), Альварадо (7), Грэм (3), Хэйс (0).
Юта: Маркканен (31 + 12 подборов), Олиник (20), Кларксон (18 + 6 передач), Вандербилт (15), Конли (7 + 8 передач) – старт; Секстон (8), Хортон-Такер (7), Кесслер (7 + 9 подборов), Гэй (5), Бизли (4), Фонтеккьо (0).
Оклахома-Сити – Миннесота 106:116 (18:31, 26:22, 30:29, 32:34)
Оклахома-Сити: Дорт (20), Робинсон-Эрл (15), Гидди (10), Мэнн (10), Уильямс (6) – старт; Оморуйи (13), Мускала (11 + 9 подборов), Уиггинс (5), Дженг (5), Уильямс (4), Уотерс (3), Джо (2), Покушевски (2), Бэйзли (0).
Миннесота: Эдвардс (30 + 11 подборов + 5 потерь), Таунс (15 + 8 подборов), Гобер (15 + 15 подборов), Макдэниэлс (11), Расселл (6 + 6 передач) – старт; Науэлл (14), Рид (14), Принс (11), Форбс (0), Маклафлин (0), Найт (0), Мур (0).
Голден Стэйт – Сакраменто 130:125 (39:36, 50:35, 24:23, 17:31)
Голден Стэйт: Карри (33), Уиггинс (24), Томпсон (8), Грин (7), Луни (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Пул (24), Уайзмен (14), Куминга (4), Дивинченцо (4), Грин (3), Муди (3), Роллинз (0).
Сакраменто: Фокс (26 + 10 передач), Сабонис (19 + 14 подборов), Хертер (9), Барнс (4), Окпала (0) – старт; Мюррэй (16), Монк (16 + 7 подборов + 8 передач), Холмс (15), Митчелл (7), Дэвис (7), Мету (4), Лайлс (2).
Клипперс – Финикс 95:112 (18:33, 23:28, 31:25, 23:26)
Клипперс: М-с Моррис (20), Джордж (18 + 7 подборов), Пауэлл (8), Зубац (2 + 8 подборов), Джексон (0) – старт; Уолл (17), Ленард (11), Мэнн (9), Батюм (3), Ковингтон (3), Кеннард (2), Браун (2), Коффи (0), Бостон (0), Престон (0).
Финикс: Букер (35), Эйтон (13 + 8 подборов), К. Джонсон (11), Пол (7 + 8 подборов + 11 передач), Бриджес (7) – старт; Пэйн (10), Лэндейл (9 + 10 подборов), Шэмет (8), Крэйг (8 + 9 подборов), Окоги (2), Ли (2), Вашингтон (0).