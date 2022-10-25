НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Орландо, Бруклин уступил Мемфису
В понедельник, 24 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.
Филадельфия – Индиана 120:106 (33:23, 31:23, 26:30, 30:30)
Филадельфия: Харден (29 + 9 подборов + 11 передач), Эмбиид (26), Харрис (18 + 8 подборов), Макси (8), Такер (3) – старт; Ньянг (13), Мелтон (11), Хауз (6), Харрелл (5), Спрингер (1), Тайбулл (0), Рид (0), Коркмаз (0), Милтон (0).
Индиана: Халибертон (19 + 10 передач), Хилд (18 + 6 передач), Смит (17 + 10 подборов), Несмит (9), Джексон (5) – старт; Матурин (17), Дуарте (9), Нембард (5), Битадзе (3), Тэйлор (2), Макконнелл (2), Бриссетт (0).
Майами – Торонто 90:98 (23:27, 20:21, 33:23, 14:27)
Майами: Батлер (26 + 8 подборов), Хирро (22 + 15 подборов), Адебайо (14 + 10 подборов), Лаури (7), Струс (6) – старт; Робинсон (12), Винсент (3), Дедмон (0), Хайсмит (0).
Торонто: Ванвлит (24 + 9 передач), Сиакам (23 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Трент (18), Ануноби (6 + 7 подборов), Колоко (2) – старт; Буше (10), Ачиува (10 + 22 подбора), Флинн (3), Берч (2), Бэнтон (0).
Нью-Йорк – Орландо 115:102 (34:28, 31:31, 31:23, 19:20)
Нью-Йорк: Рэндл (25 + 12 подборов), Брансон (21 + 6 передач), Барретт (20), Робинсон (14), Фурнье (8) – старт; Топпин (10), Хартенштайн (7 + 9 подборов), Реддиш (7), Роуз (3), Куикли (0 + 8 передач).
Орландо: Банкеро (21), Картер (17 + 11 подборов), Энтони (14), Ф. Вагнер (14), Росс (8) – старт; Бол (19 + 4 блок-шота), Хьюстан (7), Бамба (2), Хэмптон (0), Окики (0).
Чикаго – Бостон 120:102 (30:39, 35:15, 35:25, 20:23)
Чикаго: Дерозан (25), Досунму (22), Лавин (19), Вучевич (18 + 23 подбора), Уильямс (4) – старт; Джонс (10), Карузо (7), Драгич (7 + 6 передач), Грин (6), Драммонд (2 + 12 подборов), Терри (0), Уайт (0), М. Хилл (0), Брэдли (0).
Бостон: Тейтум (26 + 8 подборов), Браун (21), Смарт (11 + 6 передач), Хорфорд (8), Уайт (5) – старт; Брогдон (12), Джексон (6), Хаузер (4), Притчард (3), Гриффин (2), Корнет (2), Вонле (2), Г. Уильямс (0).
Мемфис – Бруклин 134:124 (39:34, 25:35, 45:28, 25:27)
Мемфис: Морэнт (38 + 8 подборов + 7 передач), Бэйн (38 + 7 передач), Альдама (17), Адамс (9 + 13 подборов), Брукс (4) – старт; Кларк (13), Джонс (8), Кончар (7), Ларэвиа (0), Родди (0).
Бруклин: Ирвинг (37 + 8 подборов), Дюрэнт (37), Клэкстон (16 + 7 подборов), О'Нил (8), Симмонс (7 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Харрис (8), Миллс (6), Шарп (5), Самнер (0), Ватанабе (0).
Миннесота – Сан-Антонио 106:115 (28:39, 29:28, 14:36, 35:12)
Миннесота: Таунс (27 + 11 подборов), Расселл (25 + 7 передач), Гобер (11 + 7 подборов), Эдвардс (9 + 10 подборов), Макдэниэлс (4) – старт; Науэлл (13 + 9 подборов), Форбс (6), Рид (6), Принс (3), Маклафлин (2), Найт (0).
Сан-Антонио: Васселл (23 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (18), Сохан (14), Пелтль (14 + 14 подборов), Джонс (8 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Коллинз (11), Примо (10), Ричардсон (9), Роби (6), Макдермотт (2), Бэйтс-Диоп (0), Лэнгфорд (0).
Хьюстон – Юта 114:108 (21:18, 30:27, 26:28, 37:35)
Хьюстон: Портер (26 + 10 подборов), Грин (25), Смит (21 + 9 подборов), Гордон (13), Мартин (3) – старт; Исон (11 + 9 подборов), Никс (7), Мэтьюз (3), Кристофер (2), Гаруба (2), Марьянович (1).
Юта: Кларксон (17), Маркканен (14), Вандербилт (13 + 11 подборов), Олиник (13 + 9 подборов + 5 потерь), Конли (7 + 7 передач) – старт; Фонтеккьо (13), Бизли (12), Секстон (10), Хортон-Такер (9), Александер-Уокер (0), Гэй (0), Кесслер (0).
Портленд – Денвер 135:110 (23:31, 32:30, 44:25, 36:24)
Портленд: Лиллард (31 + 8 передач), Саймонс (29), Грант (21), Нуркич (13 + 12 подборов + 6 передач), Харт (6 + 11 подборов) – старт; Литтл (11), Шарп (11), Браун (4), Юбэнкс (4), Джонсон (3), Уокер (2).
Денвер: Гордон (26), Портер (18), Йокич (9 + 9 подборов + 9 передач), Дж. Мюррэй (8), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Хайлэнд (15), Грин (7), Браун (6), Джордан (4), Ннаджи (4), Уотсон (4), Рид (3), Смит (0), Браун (0).