НБА: Денвер одолел Лейкерс, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Шарлотт в овертайме
В среду, 26 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей.
Кливленд – Орландо 103:92 (30:24, 24:26, 19:19, 30:23)
Кливленд: Мобли (22), Аллен (18 + 16 подборов), Митчелл (14 + 8 передач), Уэйд (12), Леверт (10 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Осман (14 + 7 подборов), Нето (7), Лав (4 + 7 подборов), Окоро (2).
Орландо: Банкеро (29 + 8 подборов), Ф. Вагнер (22 + 5 потерь), Картер (12 + 9 подборов), Энтони (9), Росс (7) – старт; Бол (9 + 10 подборов), Хьюстан (2), Бамба (2), Харрис (0), Окики (0).
Детройт – Атланта 113:118 (32:36, 29:26, 28:27, 24:29)
Детройт: Богданович (33), Каннингем (26 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Бей (17), Стюарт (7 + 9 подборов), Джозеф (2 + 6 передач) – старт; Ливерс (12), Дюрен (7 + 9 подборов), Хэйс (5), Диалло (4), Нокс (0).
Атланта: Янг (35 + 6 передач), Коллинз (19 + 11 подборов + 4 блок-шота), Хантер (17), Мюррэй (14 + 8 подборов + 8 передач), Капела (6 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; А. Холидэй (10), Оконгву (10), Джонсон (5), Дж. Холидэй (2).
Торонто – Филадельфия 119:109 (35:27, 28:26, 26:26, 30:30)
Торонто: Трент (27), Сиакам (20 + 13 передач), Барнс (16 + 10 подборов), Ванвлит (15 + 8 передач), Ануноби (15) – старт; Буше (13), Ачиува (7), Колоко (4), Бэнтон (2), Берч (0).
Филадельфия: Макси (31 + 6 передач), Эмбиид (31), Харден (18 + 7 подборов + 9 передач), Такер (8), Харрис (3 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Мелтон (12), Ньянг (3), Хауз (3), Харрелл (0), Рид (0).
Нью-Йорк – Шарлотт 134:131 OT (32:30, 37:32, 29:28, 24:32, 12:9)
Нью-Йорк: Брансон (27 + 7 подборов + 13 передач), Барретт (22 + 8 подборов), Рэндл (17), Фурнье (14), Робинсон (9 + 8 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Роуз (12), Куикли (11), Топпин (9), Хартенштайн (8), Реддиш (5).
Шарлотт: Хэйворд (21 + 9 подборов + 5 потерь), Убре (17), Вашингтон (17), Смит (14 + 11 передач), Пламли (8 + 7 подборов) – старт; Макдэниэлс (17), Маледон (15), Букнайт (13), Ричардс (7), Тор (2), Макгауэнс (0).
Милуоки – Бруклин 110:99 (25:20, 18:35, 35:21, 32:23)
Милуоки: Я. Адетокумбо (43 + 14 подборов + 7 потерь), Холидэй (15 + 7 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (7 + 6 блок-шотов), Аллен (5), Картер (2) – старт; Портис (20 + 11 подборов), Хилл (8), Мэттьюз (7), Нвора (3).
Бруклин: Дюрэнт (33 + 5 потерь), Ирвинг (27 + 9 подборов), О'Нил (12), Симмонс (4 + 9 передач), Клэкстон (3 + 8 подборов) – старт; Самнер (9), Ватанабе (5), Харрис (3), Шарп (3), Эдвардс (0), Томас (0), Миллс (0).
Чикаго – Индиана 124:109 (38:27, 38:30, 27:36, 21:16)
Чикаго: Лавин (28 + 5 потерь), Дерозан (17 + 6 передач), Вучевич (14 + 7 подборов), Досунму (12 + 7 передач), Уильямс (10) – старт; Драгич (13), Карузо (8), Драммонд (8 + 13 подборов), Грин (8), Уайт (6), Джонс (0), Терри (0), М. Хилл (0).
Индиана: Хилд (24), Халибертон (18 + 11 передач + 6 потерь), Смит (15 + 9 подборов), Несмит (9), Тернер (5 + 4 блок-шота) – старт; Матурин (15), Дуарте (12), Джексон (8 + 7 подборов), Нембард (3), Тэйлор (0), Макконнелл (0).
Миннесота – Сан-Антонио 134:122 (39:28, 29:25, 34:41, 32:28)
Миннесота: Эдвардс (34 + 9 передач + 5 потерь), Таунс (21 + 7 передач), Макдэниэлс (20), Расселл (12 + 9 передач), Гобер (10 + 9 подборов) – старт; Науэлл (23), Маклафлин (6), Принс (6), Рид (2).
Сан-Антонио: Джонсон (27), Джонс (13 + 7 подборов), Пелтль (12 + 10 подборов), Сохан (12), Ричардсон (11 + 10 передач) – старт; Макдермотт (19), Бэйтс-Диоп (15), Коллинз (7), Лэнгфорд (4), Роби (2), Дженг (0).
Юта – Хьюстон 109:101 (22:21, 39:28, 28:26, 20:26)
Юта: Маркканен (24 + 9 подборов), Кларксон (20), Конли (13), Вандербилт (6 + 8 подборов), Олиник (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Бизли (14), Хортон-Такер (14 + 7 подборов), Гэй (6), Секстон (4), Кесслер (4), Фонтеккьо (0).
Хьюстон: Портер (24 + 5 потерь), Грин (17 + 7 подборов), Гордон (16), Смит (10 + 9 подборов), Тэйт (7) – старт; Мэтьюз (11), Мартин (11 + 10 подборов), Исон (3), Гаруба (2), Марьянович (0), Никс (0).
Портленд – Майами 98:119 (31:28, 25:33, 25:33, 17:25)
Портленд: Лиллард (22), Саймонс (14), Грант (11), Харт (10 + 6 передач), Нуркич (7 + 9 подборов) – старт; Шарп (15 + 8 подборов), Уинслоу (9), Браун (2), Уокер (2), Юбэнкс (2), Джонсон (2), Литтл (2).
Майами: Адебайо (18 + 8 подборов), Лаури (17 + 6 передач), Батлер (17), Калеб Мартин (16 + 8 подборов), Хирро (14) – старт; Струс (16 + 9 подборов), Винсент (8 + 6 передач), Робинсон (5), Дедмон (2), Смит (2), Йович (2), Хайсмит (2), Хаслем (0).
Денвер – Лейкерс 110:99 (26:22, 28:32, 32:17, 24:28)
Денвер: Йокич (31 + 13 подборов + 9 передач), Браун (18), Дж. Мюррэй (13 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Гордон (6 + 9 подборов) – старт; Грин (10), Браун (9), Хайлэнд (6), Джордан (2), Уотсон (2), Чанчар (0), Уайт (0), Рид (0), Ннаджи (0), Смит (0).
Лейкерс: Дэвис (22 + 14 подборов), Джеймс (19 + 7 подборов + 9 передач + 8 потерь), Уокер (15), Ривз (8), Беверли (6) – старт; Нанн (9), Райан (6), Браун (6), Джонс (4), Кристи (2), Тоскано-Андерсон (2), Гэбриэл (0).