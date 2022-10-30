НБА: Лень помог Сакраменто обыграть Майами, Атланта уступила Милуоки

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.

Сакраменто – Майами 119:113 (32:23, 39:26, 19:33, 29:31)

Сакраменто: Хертер (27 + 7 передач), Мюррэй (22 + 5 потерь), Сабонис (18 + 7 подборов), Фокс (17 + 13 подборов), Барнс (11 + 6 передач) – старт; Лайлс (10), Монк (6), Холмс (5), Митчелл (2), Лень (1), Окпала (0), Дэвис (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 3 минуты девять секунд. За это время он совершил один подбор, набрал одно очко и один фол.

Майами: Хирро (34), Адебайо (23), Лаури (15), Батлер (13 + 7 подборов + 6 передач), Калеб Мартин (9) – старт; Струс (11), Винсент (3), Хаслем (3), Робинсон (2), Йович (0).

Шарлотт – Голден Стэйт 120:113 OT (34:23, 28:27, 18:33, 27:24, 13:6)

Шарлотт: Вашингтон (31 + 7 подборов), Хэйворд (23), Убре (18), Смит (13 + 9 подборов + 8 передач), Пламли (6 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Макдэниэлс (12 + 10 подборов), Ричардс (9 + 8 подборов), Маледон (5), Тор (3), Букнайт (0).

Голден Стэйт: Карри (31 + 11 подборов + 6 передач), Грин (12 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (11), Луни (10 + 9 подборов), Уиггинс (10) – старт; Пул (24), Муди (8), Джером (7), Грин (0), Уайзмен (0), Куминга (0).

Бруклин – Индиана 116:125 (26:26, 36:37, 28:29, 26:33)

Бруклин: Ирвинг (35 + 6 передач), Дюрэнт (26 + 4 блок-шота), О'Нил (11), Симмонс (9 + 8 подборов + 9 передач), Клэкстон (8 + 9 подборов) – старт; Харрис (11), Миллс (8), Ватанабе (5), М-ф Моррис (3), Сет Карри (0 + 6 передач).

Индиана: Халибертон (26 + 8 передач), Джексон (18 + 10 подборов), Хилд (17 + 9 подборов + 8 передач), Дуарте (9), Смит (8 + 14 подборов) – старт; Матурин (32), Битадзе (5), Джонсон (5), Нембард (5), Бриссетт (0), Тэйлор (0).

Чикаго – Филадельфия 109:114 (22:37, 34:27, 31:26, 22:24)

Чикаго: Дерозан (24), Вучевич (23 + 19 подборов), Лавин (20), Карузо (9 + 6 передач), Уильямс (9) – старт; Грин (9), Уайт (7), Джонс (6), Драгич (2), Терри (0).

Филадельфия: Эмбиид (25 + 7 подборов + 5 потерь), Харден (15 + 11 передач), Макси (14), Харрис (13), Такер (8) – старт; Ньянг (15), Мелтон (10), Харрелл (5), Милтон (4), Хауз (3), Тайбулл (2).

Милуоки – Атланта 123:115 (32:30, 27:21, 32:33, 32:31)

Милуоки: Холидэй (34 + 12 передач), Я. Адетокумбо (34 + 17 подборов), Б. Лопес (21), Картер (2), Аллен (2) – старт; Нвора (11), Портис (9 + 10 подборов), Мэттьюз (5 + 7 подборов), Боучэмп (3), Ибака (2), Хилл (0).

Атланта: Янг (42), Мюррэй (21 + 6 передач), Хантер (14), Капела (11 + 10 подборов), Коллинз (4) – старт; Дж. Холидэй (10), Оконгву (6), Джонсон (4), А. Холидэй (3), Гриффин (0).

Даллас – Оклахома-Сити 111:117 OT (25:27, 26:19, 20:26, 28:27, 12:18)

Даллас: Дончич (31 + 16 подборов + 10 передач), Динуидди (20), Финни-Смит (13), Пауэлл (13), Буллок (7) – старт; Вуд (11 + 7 подборов), Хардуэй (8), Грин (6), Клебер (2), Харди (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38 + 9 передач), Дорт (16), Уиггинс (5), Мэнн (4), Покушевски (4) – старт; Джо (15), Бэйзли (15 + 8 подборов), Уильямс (13), Уильямс (3), Мускала (2), Оморуйи (2), Робинсон-Эрл (0).

Юта – Мемфис 124:123 (24:30, 38:24, 33:37, 29:32)

Юта: Олиник (23), Маркканен (23 + 9 подборов), Кларксон (21 + 6 передач), Секстон (19), Вандербилт (7 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Бизли (12), Александер-Уокер (11), Агбаджи (7), Хортон-Такер (1).

Мемфис: Бэйн (32 + 5 потерь), Брукс (30), Джонс (23 + 10 передач), Альдама (10), Адамс (2 + 10 подборов) – старт; Родди (10 + 7 подборов), Кларк (8), Чендлер (4), Тиллман (4), Кончар (0).