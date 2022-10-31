Лейкерс вывели из обращения номер легендарного центрового

В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония выведения из обращения номера легендарного центрового Лейкерс Джорджа Майкана.

Майкан выступал за команду еще когда та базировалась в Миннеаполисе и стал с ней 5-кратным чемпионом НБА.

George Mikan's jersey is officially retired in the @Lakers rafters 🙌 pic.twitter.com/l5HfHTH3N0 — NBA (@NBA) October 31, 2022

Отметим, что один из первых доминирующих баскетболистов в истории ушел из жизни в далеком июне 2005 года в возрасте 80 лет.

Поединок против Денвера, которому и предшествовала церемония, Лейкерс выиграли, добыв первую победу в сезоне.