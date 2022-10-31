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Баскетбол

Лейкерс вывели из обращения номер легендарного центрового

Озерники наконец-то увековечили Джорджа Майкана.
Сегодня, 09:59
Сыновья легендарного игрока / Getty Images
Сыновья легендарного игрока / Getty Images
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В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония выведения из обращения номера легендарного центрового Лейкерс Джорджа Майкана.

Майкан выступал за команду еще когда та базировалась в Миннеаполисе и стал с ней 5-кратным чемпионом НБА. 

Отметим, что один из первых доминирующих баскетболистов в истории ушел из жизни в далеком июне 2005 года в возрасте 80 лет.

Поединок против Денвера, которому и предшествовала церемония, Лейкерс выиграли, добыв первую победу в сезоне.

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