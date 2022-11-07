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Баскетбол

Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав

Ему важно мнение коллеги по цеху, который может помочь решить некоторые проблемы.
Сегодня, 20:21
Стив Нэш / Getty Images
Стив Нэш / Getty Images

После увольнения из Бруклина на прошлой неделе Стив Нэш остается безработным. Впрочем, в его услугах заинтересованы даже в том случае, если они будут краткосрочными.

Главный тренер Шарлотт Стив Клиффорд заявил, что позвонил Нэшу, чтобы поговорить с ним о ситуации, в которой он недавно оказался, и пригласил его к себе в "гости".

"Я немного поговорил с ним той ночью и пригласил его прийти сюда", — цитирует Клиффорда BasketNews. "Я попытаюсь уговорить его приехать сюда и провести с нами пару дней, понаблюдать и поделиться со мной своими мыслями о происходящем здесь".

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Тренер Хорнетс продолжал хвалить своего коллегу во время пресс-конференции.

"Никто не решает проблемы лучше, чем он. Мы некоторое время разговаривали по телефону, и через 5 минут разговора он спросил меня о наших травмах. Вот такой он".

Стив Клиффорд и ранее защищал Стива Нэша, утверждая, что большинство проблем Бруклина в прошлом сезоне не было следствием его ошибок.

В нынешнем сезоне Шарлотт идет 13-м на Востоке, имея баланс побед 3-7.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Нэш Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Стив Клиффорд

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