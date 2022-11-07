Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав

Ему важно мнение коллеги по цеху, который может помочь решить некоторые проблемы.

После увольнения из Бруклина на прошлой неделе Стив Нэш остается безработным. Впрочем, в его услугах заинтересованы даже в том случае, если они будут краткосрочными.

Главный тренер Шарлотт Стив Клиффорд заявил, что позвонил Нэшу, чтобы поговорить с ним о ситуации, в которой он недавно оказался, и пригласил его к себе в "гости".

"Я немного поговорил с ним той ночью и пригласил его прийти сюда", — цитирует Клиффорда BasketNews. "Я попытаюсь уговорить его приехать сюда и провести с нами пару дней, понаблюдать и поделиться со мной своими мыслями о происходящем здесь".

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Тренер Хорнетс продолжал хвалить своего коллегу во время пресс-конференции.

"Никто не решает проблемы лучше, чем он. Мы некоторое время разговаривали по телефону, и через 5 минут разговора он спросил меня о наших травмах. Вот такой он".

Стив Клиффорд и ранее защищал Стива Нэша, утверждая, что большинство проблем Бруклина в прошлом сезоне не было следствием его ошибок.

В нынешнем сезоне Шарлотт идет 13-м на Востоке, имея баланс побед 3-7.