У Лейкерс возникли серьезные сомнения относительно подписания Ирвинга

Калифорнийцы уже не уверены в том, что им стоит бороться за скандального разыгрывающего.

В прошлое межсезонье игрок Бруклина Кайри Ирвинг мог оказаться в Лос-Анджелесе, поскольку в нем были сильно заинтересованы Лейкерс, ведомые его бывшим одноклубником ЛеБроном Джеймсом.

Но команды не сумели договориться об обмене, так как "озерники" не захотели отдавать драфт-пики первого раунда.

В итоге Кайри принял опцию игрока и начал сезон в составе Нетс. Однако его недавние выходки заметно подкосили его надежды на многолетнее продление с франшизой.

Будущим летом 30-летний баскетболист станет свободным агентом. Как сообщает Сэм Эмик из The Athletic, теперь даже вариант с Лейкерс понемногу от него уползает. Организация из Лос-Анджелеса уже не уверена в том, что Ирвинг стоит тех проблем, которые он может принести в будущем.

Читай также: Тренер Шарлотт пригласил уволенного Нэша, чтобы тот оценил его состав

В клубе возросли сомнения насчет предложения контракта игроку, чьи действия абсолютно неконтролируемы и могут поставить под удар всю франшизу. Теперь вариант союза ЛАЛ и Ирвинга считается маловероятным.