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Баскетбол

НБА: Нью-Йорк Михайлюка обыграл Миннесоту, Сакраменто без Леня уступил Голден Стэйту

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за понедельник, 7 ноября.
Сегодня, 07:52
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 15 матчей.

Шарлотт – Вашингтон 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)

Шарлотт: Вашингтон (25), Убре (20), Розир (19), Пламли (6 + 10 подборов), Смит (3 + 10 передач) – старт; Макдэниэлс (9 + 7 подборов), Ричардс (8), Букнайт (7), Тор (3), Маледон (0).

Вашингтон: Кузма (20), Порзингис (19 + 8 подборов), Моррис (8), Кисперт (8), Авдия (3) – старт; Гудвин (17), Хатимура (16), Бартон (6), Гилл (6), Гэффорд (5 + 7 подборов), Гибсон (0).

Орландо – Хьюстон 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)

Орландо: Банкеро (30 + 5 потерь), Ф. Вагнер (23 + 7 передач), Картер (15 + 7 подборов), Саггс (11 + 6 передач), Бол (9) – старт; Росс (21), Бамба (14), Харрис (2), Окики (2), Хьюстан (0).

Хьюстон: Грин (34), Шенгюн (20 + 10 подборов), Гордон (19), Портер (17 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь), Смит (3) – старт; Мартин (21), Исон (8), Мэтьюз (6), Никс (3), Гаруба (3).

Детройт – Оклахома-Сити 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)

Детройт: Бей (25), Каннингем (21 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Айви (15 + 11 подборов + 6 передач), Богданович (12), Стюарт (11 + 12 подборов) – старт; Диалло (11 + 8 подборов), Дюрен (7), Ливерс (5), Хэйс (5).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гидди (9), Дорт (7), Робинсон-Эрл (7), Уильямс (6) – старт; Уильямс (11 + 8 подборов), Мускала (11), Мэнн (9), Бэйзли (8), Дженг (2).

Индиана – Новый Орлеан 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)

Индиана: Тернер (37 + 12 подборов), Халибертон (20 + 13 передач), Хилд (20), Нембард (15), Смит (15 + 11 подборов) – старт; Макконнелл (10), Матурин (8), Джексон (4), Тэйлор (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (29), Уильямсон (26 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (16), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Макколлум (9 + 7 передач) – старт; Грэм (11), Мерфи (11), Нэнс (3), Маршалл (2), Альварадо (1).

Филадельфия – Финикс 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)

Филадельфия: Эмбиид (33 + 10 подборов), Харрис (21 + 8 подборов + 6 передач), Макси (11 + 6 передач), Мелтон (6 + 7 подборов), Такер (4 + 8 подборов) – старт; Ньянг (21), Рид (2), Милтон (2), Тайбулл (0).

Финикс: Букер (28 + 7 подборов + 6 потерь), Бриджес (15), Эйтон (14 + 7 подборов), Крэйг (3), Пол (2) – старт; Пэйн (14), Ли (10), Лэндейл (2), Бийомбо (0), Шарич (0), Окоги (0), Шэмет (0).

Атланта – Милуоки 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)

Атланта: Мюррэй (25 + 8 подборов + 11 передач), Коллинз (14), Хантер (10), Капела (5 + 12 подборов), А. Холидэй (4) – старт; Гриффин (24), Дж. Холидэй (14), Оконгву (12), Джонсон (5 + 8 подборов), Крейчи (3), Калвер (1), Мартин (0), Форрест (0), Камински (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 7 подборов + 5 потерь), Холидэй (16 + 7 передач + 8 потерь), Б. Лопес (11), Аллен (11), Картер (2) – старт; Портис (11 + 10 подборов), Мэттьюз (6), Нвора (4), Боучэмп (4), Ибака (4), Хилл (2), Мамукелашвили (2), Т. Адетокумбо (0).

Майами – Портленд 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)

Майами: Струс (16), Батлер (16 + 7 передач + 6 перехватов), Адебайо (16), Лаури (15 + 7 подборов + 8 передач), Калеб Мартин (10) – старт; Винсент (15), Дедмон (10), Робинсон (9).

Портленд: Саймонс (25), Грант (23), Лиллард (19 + 6 передач), Харт (12 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Нуркич (4 + 11 подборов) – старт; Уинслоу (12), Литтл (6), Шарп (5), Юбэнкс (2), Уотфорд (2).

Чикаго – Торонто 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)

Чикаго: Лавин (30 + 5 потерь), Вучевич (15 + 13 подборов + 5 потерь), Досунму (12), Уильямс (10), Дерозан (9 + 7 передач) – старт; Джонс (12), Драгич (10), Грин (9), Карузо (4), Терри (0), М. Хилл (0), Брэдли (0).

Торонто: Ванвлит (27), Трент (19), Ануноби (13), Барнс (5), Колоко (5) – старт; Ачиува (10), Портер (5), Эрнангомес (5), Бэнтон (4), Флинн (4), Буше (0), Янг (0).

Мемфис – Бостон 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

Мемфис: Морэнт (30 + 8 подборов + 9 передач), Бэйн (19), Брукс (13 + 7 подборов), Кларк (10 + 8 подборов), Альдама (8) – старт; Кончар (12 + 7 подборов), Ларэвиа (6), Джонс (6), Тиллман (2), Родди (0).

Бостон: Тейтум (39), Браун (21 + 9 подборов + 7 потерь), Смарт (15 + 7 подборов + 12 передач), Хорфорд (15), Г. Уильямс (2) – старт; Брогдон (8 + 10 подборов), Хаузер (5), Уайт (4), Вонле (0).

Миннесота – Нью-Йорк 107:120 (29:38, 23:38, 28:27, 27:17)

Миннесота: Таунс (25 + 13 подборов + 7 передач), Эдвардс (16 + 9 подборов), Расселл (14 + 8 передач), Андерсон (9), Макдэниэлс (6) – старт; Рид (11), Риверс (9), Науэлл (8), Маклафлин (4), Форбс (3), Принс (2), Найт (0).

Нью-Йорк: Рэндл (31 + 8 подборов + 5 потерь), Брансон (23 + 8 передач), Барретт (22), Реддиш (8), Симс (4) – старт; Топпин (15 + 7 подборов), Куикли (9), Хартенштайн (4), Роуз (2), Фурнье (2), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).

Сан-Антонио – Денвер 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)

Сан-Антонио: Джонсон (30 + 6 потерь), Джонс (20 + 9 передач), Васселл (17), Пелтль (4 + 7 подборов + 9 передач), Сохан (2) – старт; Ричардсон (22 + 6 потерь), Макдермотт (9), Бэсси (3 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (2), Роби (0).

Денвер: Йокич (26 + 8 подборов + 10 передач), Портер (24), Дж. Мюррэй (19 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Гордон (9) – старт; Хайлэнд (14 + 5 потерь), Грин (6), Джордан (4 + 8 подборов), Браун (2), Браун (0).

Даллас – Бруклин 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)

Даллас: Дончич (36 + 6 передач + 5 потерь), Финни-Смит (18), Динуидди (2), Макги (0), Буллок (0) – старт; Грин (16), Хардуэй (11), Вуд (6), Клебер (5), Пауэлл (2 + 8 подборов).

Бруклин: Дюрэнт (26), О'Нил (15 + 8 передач), Харрис (14), Клэкстон (10 + 14 подборов), Самнер (4) – старт; Томас (19), Ватанабе (3), Симмонс (2), Сет Карри (1), Дьюк (0), Шарп (0), Миллс (0).

Голден Стэйт – Сакраменто 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)

Голден Стэйт: Карри (47 + 8 подборов + 8 передач), Уиггинс (25 + 11 подборов), Томпсон (16), Грин (11 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Луни (2 + 13 подборов) – старт; Куминга (5), Лэмб (4), Пул (2), Муди (2), Джером (2).

Сакраменто: Фокс (28 + 6 передач), Сабонис (19 + 15 подборов + 6 передач), Хертер (11), Мюррэй (6 + 7 подборов), Барнс (0) – старт; Монк (24), Митчелл (12), Дэвис (9), Лайлс (2), Мету (2).

Юта – Лейкерс 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)

Юта: Маркканен (23), Кларксон (22), Конли (14 + 12 передач), Бизли (14), Олиник (10) – старт; Секстон (17), Хортон-Такер (15), Гэй (8), Кесслер (8 + 9 подборов), Азубуйке (4), Больмаро (2), Фонтеккьо (2), Александер-Уокер (0), Агбаджи (0).

Лейкерс: Дэвис (29), Нанн (18), Ривз (11), Браун (10), Гэбриэл (4) – старт; Уэстбрук (22), Джонс (10 + 7 подборов), Кристи (8), Райан (2), Пиппен (1), Тоскано-Андерсон (1).

Клипперс – Кливленд 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)

Клипперс: Джордж (26), М-с Моррис (20), Джексон (18 + 7 передач), Мэнн (16), Зубац (10 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (17), Кеннард (6), Батюм (3), Ковингтон (3).

Кливленд: Митчелл (30), Мобли (26 + 8 подборов), Гарлэнд (19 + 12 передач + 5 потерь), Аллен (10 + 20 подборов), Леверт (4) – старт; Лав (17 + 7 подборов), Уэйд (6), Окоро (3), Осман (2).

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