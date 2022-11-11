НБА: Вашингтон неожиданно обыграл Даллас, Филадельфия уступила Атланте
В четверг, 10 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.
Вашингтон – Даллас 113:105 (28:34, 30:27, 29:22, 26:22)
Вашингтон: Кузма (36 + 11 подборов + 6 передач), Авдия (12), Кисперт (7), Моррис (6), Гилл (2) – старт; Хатимура (23 + 8 подборов), Бартон (14 + 7 подборов), Гэффорд (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Гудвин (2 + 7 подборов + 6 передач).
Даллас: Динуидди (33 + 6 передач), Дончич (22 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пауэлл (14 + 7 подборов), Буллок (6), Финни-Смит (5) – старт; Хардуэй (16), Грин (4), Макги (3), Клебер (2), Харди (0), Пинсон (0), Кампаццо (0), Ниликина (0).
Майами – Шарлотт 117:112 OT (32:27, 26:23, 27:23, 19:31, 13:8)
Майами: Батлер (35 + 10 подборов + 8 передач), Адебайо (18 + 14 подборов + 5 потерь), Струс (12), Лаури (10), Калеб Мартин (9) – старт; Робинсон (14), Винсент (12), Дедмон (7).
Шарлотт: Убре (29 + 7 подборов), Розир (22 + 8 подборов), Пламли (13 + 15 подборов), Смит (12 + 8 передач), Вашингтон (9) – старт; Макдэниэлс (16), Ричардс (10), Букнайт (1), Тор (0), Маледон (0).
Атланта – Филадельфия 104:95 (29:20, 17:22, 34:24, 24:29)
Атланта: Янг (26 + 7 передач + 6 потерь), Капела (18 + 20 подборов), Хантер (14), Коллинз (11), Мюррэй (10 + 8 передач) – старт; Оконгву (10 + 11 подборов), Дж. Холидэй (6), А. Холидэй (4), Гриффин (3), Джонсон (2).
Филадельфия: Эмбиид (26 + 13 подборов + 7 потерь), Макси (15), Харрис (12 + 5 перехватов), Мелтон (5 + 10 подборов), Такер (3) – старт; Ньянг (9), Хауз (8), Харрелл (8), Милтон (5 + 7 подборов), Коркмаз (4), Тайбулл (0), Рид (0).
Новый Орлеан – Портленд 95:106 (27:27, 30:24, 17:27, 21:28)
Новый Орлеан: Уильямсон (29), Ингрэм (14 + 5 потерь), Макколлум (13 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Джонс (10), Валанчюнас (7 + 11 подборов) – старт; Мерфи (16), Маршалл (3), Альварадо (3), Грэм (0), Нэнс (0).
Портленд: Грант (27 + 8 подборов), Саймонс (23 + 6 передач), Харт (17 + 7 подборов), Уинслоу (12 + 8 подборов + 6 передач), Юбэнкс (6 + 8 подборов) – старт; Литтл (15), Уокер (4), Уотфорд (2).