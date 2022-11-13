Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА

Долгие годы ЛеБрон Джеймс считался самым ненавистным игроком НБА. Это было связано со многими баскетбольными и не очень причинами. Однако он лишился этого статуса - нашелся тот, кто сумел превзойти его в данном рейтинге.

Как сообщает Sports Illustrated, отстраненный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг отобрал пальму первенства у "Короля". Игорный сайт BetOnline.ag собрал данные из Twitter с начала сезона, согласно которым наибольшую ненависть у баскетбольных фанатов вызывает именно скандальный игрок Нетс.

Этот сайт собрал более 100 000 твитов с 18 октября (начало сезона) по 9 ноября с помощью программы гео-отслеживания, которая анализировала негативные твиты, хэштеги и прямые ключевые фразы, чтобы увидеть, какой игрок НБА больше всего не нравится или кого ненавидят больше всего в каждом штате страны.

Например, такие фразы, как "Я ненавижу ЛеБрона", "Я ненавижу Кайри", "Мне не нравится Дюрант" и т. д., отслеживались в каждом из 50 штатов.

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Кайри ненавидят больше всего сразу в 28 штатах, в то время как ЛеБрон "лидирет" всего в 17-ти. Также по одному штату на себя забрали Кевин Дюрант, Бен Симмонс и Дрэймонд Грин.

Очевидно, что на подобный результат сильно повлиял недавний скандал, связанный с антисемитским фильмом, который Ирвинг прорекламировал у себя в социальных сетях.