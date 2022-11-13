iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА

Кайри сумел за короткое время нанести звезде Лейкерс очередное поражение.
Сегодня, 18:58

Долгие годы ЛеБрон Джеймс считался самым ненавистным игроком НБА. Это было связано со многими баскетбольными и не очень причинами. Однако он лишился этого статуса - нашелся тот, кто сумел превзойти его в данном рейтинге.

Как сообщает Sports Illustrated, отстраненный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг отобрал пальму первенства у "Короля". Игорный сайт BetOnline.ag собрал данные из Twitter с начала сезона, согласно которым наибольшую ненависть у баскетбольных фанатов вызывает именно скандальный игрок Нетс.

Этот сайт собрал более 100 000 твитов с 18 октября (начало сезона) по 9 ноября с помощью программы гео-отслеживания, которая анализировала негативные твиты, хэштеги и прямые ключевые фразы, чтобы увидеть, какой игрок НБА больше всего не нравится или кого ненавидят больше всего в каждом штате страны.

Например, такие фразы, как "Я ненавижу ЛеБрона", "Я ненавижу Кайри", "Мне не нравится Дюрант" и т. д., отслеживались в каждом из 50 штатов.

Читай также: ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Кайри ненавидят больше всего сразу в 28 штатах, в то время как ЛеБрон "лидирет" всего в 17-ти. Также по одному штату на себя забрали Кевин Дюрант, Бен Симмонс и Дрэймонд Грин.

Очевидно, что на подобный результат сильно повлиял недавний скандал, связанный с антисемитским фильмом, который Ирвинг прорекламировал у себя в социальных сетях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Кайри Ирвинг Бруклин Нетс

Статьи по теме

НБА: Бруклин одержал победу над Клипперс, Бостон одолел Детройт НБА: Бруклин одержал победу над Клипперс, Бостон одолел Детройт
Комиссар НБА убежден, что Ирвинг не является антисемитом Комиссар НБА убежден, что Ирвинг не является антисемитом
"Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга "Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Европа19:29
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
НБА18:58
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
Европа18:50
Ван Леувен - о матче с Шахтером: Хорошая игра, и результат неплохой
Европа18:20
Футболист МЮ проведет юбилейный матч в АПЛ
Теннис18:13
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рууд обыграл Оже-Альяссима, Надаль - с Фритцом
НБА18:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
Украина17:58
"Скучаем по тебе": Шахтер акцентировал внимание на отсутствие VAR в матче против Зари
Украина17:46
Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Европа17:27
Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK