НБА: Сакраменто Леня одолел Голден Стэйт, Лейкерс прервали серию из поражений
В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.
Нью-Йорк – Оклахома-Сити 135:145 (48:36, 25:43, 33:43, 29:23)
Нью-Йорк: Реддиш (26), Рэндл (25 + 10 подборов), Брансон (17 + 7 передач), Хартенштайн (14 + 7 подборов), Барретт (4) – старт; Куикли (24), Топпин (10), Симс (8 + 8 подборов), Роуз (7), Граймс (0), Фурнье (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 8 передач + 6 потерь), Гидди (24 + 10 подборов + 12 передач), Дорт (24), Робинсон-Эрл (17 + 7 подборов), Покушевски (12) – старт; Джо (8), Уильямс (8), Мускала (6), Уиггинс (3), Уильямс (3), Мэнн (3).
Вашингтон – Мемфис 102:92 (23:19, 32:32, 27:23, 20:18)
Вашингтон: Порзингис (25), Авдия (21), Кисперт (12), Моррис (10 + 6 передач), Кузма (9 + 11 подборов) – старт; Гудвин (10 + 8 подборов), Бартон (7), Гэффорд (5), Хатимура (3).
Мемфис: Брукс (19), Джонс (17), Альдама (15 + 7 подборов), Адамс (12 + 10 подборов + 6 передач), Кончар (7 + 9 подборов) – старт; Родди (11), Чендлер (5), Кларк (4), Ларэвиа (2).
Кливленд – Миннесота 124:129 (20:40, 30:27, 34:37, 40:25)
Кливленд: Гарлэнд (51 + 6 передач), Стивенс (15), Лав (14), Леверт (13), Мобли (4 + 13 подборов) – старт; Осман (14), Окоро (8), Р. Лопес (5), Диаките (0), Нето (0).
Миннесота: Расселл (30 + 12 передач), Таунс (29 + 13 подборов), Гобер (15 + 13 подборов), Эдвардс (10 + 7 подборов), Макдэниэлс (9) – старт; Принс (19), Науэлл (9), Андерсон (6), Маклафлин (2 + 6 передач), Риверс (0).
Филадельфия – Юта 105:98 (26:30, 25:27, 27:21, 27:20)
Филадельфия: Эмбиид (59 + 11 подборов + 8 передач + 7 блок-шотов + 5 потерь), Макси (18), Харрис (8), Тайбулл (2 + 5 перехватов), Такер (0) – старт; Мелтон (6), Ньянг (5), Харрелл (4), Милтон (2), Хауз (1), Рид (0).
Юта: Маркканен (15 + 10 подборов), Олиник (14), Кларксон (12), Вандербилт (9 + 10 подборов), Конли (3 + 8 передач) – старт; Бизли (18), Секстон (15), Хортон-Такер (7), Гэй (3), Кесслер (2 + 9 подборов).
Чикаго – Денвер 103:126 (20:32, 27:30, 29:35, 27:29)
Чикаго: Лавин (21), Дерозан (16), Уильямс (15), Вучевич (9), Досунму (7) – старт; Драммонд (13 + 11 подборов), Драгич (11 + 6 передач), Терри (5), Джонс (4), Брэдли (2), Карузо (0), Грин (0).
Денвер: Портер (31), Дж. Мюррэй (23), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (10), Йокич (8 + 14 передач) – старт; Браун (12 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Браун (9), Грин (6), Джордан (4), Ннаджи (4), Чанчар (3), Рид (3).
Сакраменто – Голден Стэйт 122:115 (26:39, 38:23, 34:29, 24:24)
Сакраменто: Сабонис (26 + 22 подбора + 8 передач), Фокс (22 + 8 передач), Мюррэй (21), Хертер (17), Барнс (9) – старт; Монк (12), Мету (8), Дэвис (5), Митчелл (2), Лайлс (0).
Голден Стэйт: Карри (27), Уиггинс (26), Томпсон (17 + 7 подборов), Луни (8 + 10 подборов), Грин (6 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Пул (18), Дивинченцо (5), Лэмб (5), Куминга (3).
Лейкерс – Бруклин 116:103 (26:22, 29:24, 25:31, 36:26)
Лейкерс: Дэвис (37 + 18 подборов), Уокер (25), Ривз (15), Браун (9), Беверли (2) – старт; Уэстбрук (14 + 12 передач), Гэбриэл (9), Райан (3), Тоскано-Андерсон (2), Нанн (0), Кристи (0 + 9 подборов).
Бруклин: Дюрэнт (31 + 9 подборов + 7 передач), Самнер (13), Харрис (10), Клэкстон (8), О'Нил (6) – старт; Томас (15), Ватанабе (11), М-ф Моррис (5), Дьюк (2), Миллс (2), Шарп (0), Эдвардс (0).