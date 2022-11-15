НБА: Голден Стэйт разгромил Сан-Антонио, Бостон дожал Оклахому-Сити
В понедельник, 14 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.
Орландо – Шарлотт 105:112 (23:31, 22:27, 24:26, 36:28)
Орландо: Ф. Вагнер (23), Картер (20), Бол (14 + 9 подборов + 6 потерь), Окики (10), Саггс (2 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Бамба (14 + 11 подборов), Хэмптон (10), Хьюстан (6), Харрис (3), Росс (3).
Шарлотт: Пламли (18 + 10 подборов), Болл (17 + 9 передач + 5 потерь), Розир (17), Убре (16 + 6 перехватов), Вашингтон (14) – старт; Маледон (14), Макдэниэлс (10), Ричардс (6), Букнайт (0), Джонс (0).
Детройт – Торонто 111:115 (23:27, 28:31, 26:30, 34:27)
Детройт: Айви (21 + 8 передач), Богданович (18 + 5 потерь), Бэгли (16), Стюарт (9), Хэйс (6) – старт; Беркс (15), Бей (9), Диалло (8), Ливерс (7), Дюрен (2).
Торонто: Бэнтон (27), Ануноби (19 + 7 подборов), Барнс (8), Янг (6), Портер (0) – старт; Буше (20), Флинн (12), Эрнангомес (9), Колоко (8), Даутин (4), Берч (2).
Бостон – Оклахома-Сити 126:122 (32:35, 30:34, 27:27, 37:26)
Бостон: Тейтум (27 + 10 подборов), Браун (26 + 6 передач + 5 потерь), Смарт (22 + 8 передач), Хорфорд (12 + 11 подборов), Г. Уильямс (7 + 7 подборов) – старт; Уайт (16), Притчард (10), Хаузер (6), Корнет (0), Вонле (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 8 передач), Дорт (21), Гидди (16 + 7 подборов + 7 потерь), Покушевски (16 + 14 подборов), Уильямс (14) – старт; Уильямс (7), Уиггинс (4), Робинсон-Эрл (4), Уильямс (2), Джо (1).
Майами – Финикс 113:112 (35:31, 23:26, 26:34, 29:21)
Майами: Адебайо (30 + 10 подборов), Батлер (16 + 13 подборов + 7 передач), Лаури (15 + 6 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (15), Струс (5) – старт; Дедмон (12), Винсент (10), Робинсон (10).
Финикс: Букер (25 + 8 подборов), Эйтон (16 + 12 подборов), Бриджес (15), Крэйг (10 + 9 подборов), Пэйн (9) – старт; Вашингтон (21), Ли (14), Лэндейл (2), Бийомбо (0), Окоги (0).
Милуоки – Атланта 106:121 (24:29, 26:34, 30:31, 26:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо (27 + 8 подборов + 8 потерь), Боучэмп (20 + 8 подборов), Картер (12 + 6 передач), Б. Лопес (12), Аллен (2) – старт; Портис (14 + 10 подборов), Нвора (10), Ибака (5), Хилл (2), Мамукелашвили (2), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).
Атланта: Хантер (24), Янг (21 + 9 передач), Мюррэй (19 + 8 подборов), Капела (19 + 10 подборов), Коллинз (16 + 9 подборов) – старт; Гриффин (7), Оконгву (6), Джонсон (5), А. Холидэй (4), Крейчи (0), Калвер (0), Мартин (0).
Хьюстон – Клипперс 106:122 (23:31, 23:27, 32:31, 28:33)
Хьюстон: Грин (25 + 7 передач), Портер (20 + 7 подборов), Шенгюн (16), Смит (7), Гордон (4) – старт; Исон (9), Кристофер (8), Мартин (8), Гаруба (5), Никс (3), Вашингтон (1), Марьянович (0), Мэтьюз (0).
Клипперс: Джордж (22 + 8 подборов), Джексон (17 + 6 передач), М-с Моррис (15), Зубац (9 + 7 подборов), Кеннард (8) – старт; Пауэлл (17), Мэнн (14), Батюм (10), Браун (6), Ковингтон (4), Коффи (0).
Голден Стэйт – Сан-Антонио 132:95 (33:26, 28:19, 38:23, 33:27)
Голден Стэйт: Пул (36), Карри (16), Уиггинс (10), Грин (4 + 7 подборов + 6 передач), Луни (2) – старт; Лэмб (17), Куминга (15), Муди (11), Грин (9), Дивинченцо (5), Роллинз (5), Уайзмен (2).
Сан-Антонио: Джонсон (15), Сохан (12 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (12 + 9 подборов), Васселл (6), Пелтль (6 + 10 подборов) – старт; Ричардсон (10), Роби (9), Макдермотт (7), Дженг (6), Холл (6), Бэсси (6 + 7 подборов).