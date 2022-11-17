НБА: Финикс одолел Голден Стэйт, Атланта уступила Бостону
В среду, 16 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно десять матчей.
Шарлотт – Индиана 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)
Шарлотт: Болл (26 + 6 передач), Вашингтон (24), Розир (17 + 8 передач + 5 потерь), Убре (17 + 13 подборов), Пламли (12 + 10 подборов) – старт; Маледон (7), Ричардс (5), Макдэниэлс (3), Букнайт (2), Тор (0).
Индиана: Халибертон (22 + 11 передач), Тернер (20 + 10 подборов), Хилд (19), Нембард (13), Смит (11 + 7 подборов) – старт; Матурин (20), Бриссетт (8), Джексон (6), Макконнелл (6), Несмит (0).
Орландо – Миннесота 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)
Орландо: Бол (26 + 12 подборов), Саггс (23 + 6 передач), Ф. Вагнер (18), Бамба (8 + 10 подборов), Окики (5) – старт; Харрис (9), Скофилд (6), Росс (6), Хэмптон (4), Хьюстан (3).
Миннесота: Эдвардс (35 + 8 подборов + 6 передач), Таунс (30), Гобер (16 + 8 подборов), Расселл (11 + 6 передач), Макдэниэлс (10 + 8 подборов) – старт; Маклафлин (9), Андерсон (8), Принс (5), Лоусон (2), Науэлл (0), Рид (0), Найт (0).
Вашингтон – Оклахома-Сити 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)
Вашингтон: Порзингис (27 + 9 подборов), Бил (25 + 6 передач), Кузма (18 + 10 подборов + 9 передач + 7 потерь), Авдия (12 + 7 подборов), Моррис (11) – старт; Хатимура (14), Бартон (5), Гудвин (4), Гэффорд (2), Кисперт (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (42 + 7 передач), Дорт (16), Гидди (11), Покушевски (8), Уиггинс (7) – старт; Уильямс (10 + 6 передач), Уильямс (9), Уотерс (9), Робинсон-Эрл (8), Мускала (1), Уильямс (0).
Торонто – Майами 112:104 (27:31, 27:29, 30:19, 28:25)
Торонто: Ануноби (32 + 10 подборов), Ванвлит (23 + 8 передач), Барнс (19 + 6 передач), Янг (12 + 8 подборов), Бэнтон (5) – старт; Буше (15 + 10 подборов), Колоко (4), Берч (2), Эрнангомес (0).
Майами: Струс (20), Лаури (19), Калеб Мартин (14 + 9 подборов), Батлер (13 + 5 потерь), Йович (13) – старт; Винсент (16), Дедмон (9), Робинсон (0), Кэйн (0).
Атланта – Бостон 101:126 (18:30, 35:32, 25:35, 23:29)
Атланта: Янг (27 + 9 передач), Мюррэй (19), Хантер (13), Коллинз (12), Капела (7 + 8 подборов) – старт; Джонсон (7), Гриффин (6), Крейчи (3), Камински (3), А. Холидэй (2), Оконгву (2 + 9 подборов), Дж. Холидэй (0), Мартин (0), Форрест (0).
Бостон: Браун (22), Тейтум (19 + 7 подборов + 8 передач), Г. Уильямс (18), Уайт (16 + 10 передач), Хорфорд (7 + 11 подборов) – старт; Корнет (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Хаузер (15), Притчард (14), Гриффин (0), Джексон (0), Дэвисон (0).
Новый Орлеан – Чикаго 124:110 (32:28, 26:25, 37:25, 29:32)
Новый Орлеан: Макколлум (23 + 8 передач), Валанчюнас (22 + 7 подборов), Мерфи (19 + 10 подборов), Ингрэм (16 + 9 передач), Джонс (10) – старт; Альварадо (13), Нэнс (8), Грэм (6), Дэниэлс (4), Маршалл (3), Эрнангомес (0).
Чикаго: Дерозан (28 + 7 передач), Лавин (25), Вучевич (14 + 10 подборов), Уильямс (5), Досунму (4) – старт; Карузо (13), Драммонд (8), Драгич (6 + 7 передач), Грин (3), Брэдли (3), Терри (1), Джонс (0).
Милуоки – Кливленд 113:98 (34:37, 27:23, 34:18, 18:20)
Милуоки: Б. Лопес (29), Я. Адетокумбо (16 + 12 подборов + 8 передач), Картер (11 + 8 передач), Портис (10 + 11 подборов), Боучэмп (2) – старт; Нвора (21), Ибака (9), Хилл (7), Мамукелашвили (5), Грин (3), Т. Адетокумбо (0).
Кливленд: Гарлэнд (23 + 8 передач), Митчелл (23), Мобли (20 + 7 подборов), Стивенс (10 + 4 блок-шота), Леверт (2) – старт; Лав (5 + 7 подборов), Диаките (5), Окоро (4), Осман (4), Мобли (2), Нето (0), Р. Лопес (0).
Даллас – Хьюстон 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25)
Даллас: Динуидди (9 + 10 передач), Финни-Смит (7 + 8 подборов), Пауэлл (7), Грин (4), Буллок (0) – старт; Хардуэй (28), Вуд (26 + 8 подборов), Ниликина (5), Бертанс (3), Кампаццо (3).
Хьюстон: Портер (17 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Грин (17 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Шенгюн (14 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Смит (10 + 9 подборов), Гордон (10) – старт; Гаруба (12 + 9 подборов), Мартин (10), Исон (8 + 7 подборов), Никс (3), Кристофер (0).
Денвер – Нью-Йорк 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)
Денвер: Дж. Мюррэй (21 + 9 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (13), Грин (10), Портер (5), Джордан (4 + 8 подборов) – старт; Хайлэнд (21 + 7 подборов), Ннаджи (13), Браун (12), Чанчар (2), Браун (2).
Нью-Йорк: Рэндл (34 + 11 подборов), Брансон (21 + 7 передач), Барретт (11), Реддиш (10), Хартенштайн (0) – старт; Роуз (13), Топпин (7), Куикли (6 + 6 передач), Симс (4).
Финикс – Голден Стэйт 130:119 (36:33, 36:32, 31:24, 27:30)
Финикс: Пэйн (29 + 7 передач), Букер (27 + 9 передач), Бриджес (23 + 8 подборов + 9 передач), Эйтон (14 + 7 подборов), Крэйг (13 + 10 подборов) – старт; Ли (9 + 8 подборов), Лэндейл (7), Вашингтон (5), Уэйнрайт (3), Окоги (0).
Голден Стэйт: Карри (50 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (17), Уиггинс (14), Луни (10 + 8 подборов), Грин (9 + 8 передач) – старт; Лэмб (7 + 8 подборов), Дивинченцо (6), Грин (2), Пул (2 + 8 передач), Муди (0).