НБА: Сакраменто Леня обыграл Сан-Антонио, Портленд уступил Бруклину
В четверг, 17 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно три матча.
Сакраменто – Сан-Антонио 130:112 (37:28, 26:28, 26:26, 41:30)
Сакраменто: Фокс (28 + 8 передач), Барнс (16 + 8 подборов), Сабонис (16 + 8 подборов), Хертер (7 + 6 передач), Дэвис (5) – старт; Монк (26), Лайлс (14), Мету (10), Митчелл (6), Монеке (2), Лень (0), Окпала (0), Эллис (0), Деллаведова (0).
Сан-Антонио: Васселл (29), Бэйтс-Диоп (16), Джонс (15), Сохан (11), Пелтль (10 + 7 подборов) – старт; Роби (11), Ричардсон (9), Холл (5), Бэсси (4), Дженг (2).
Портленд – Бруклин 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)
Портленд: Лиллард (25 + 11 передач), Саймонс (24), Нуркич (17 + 8 подборов), Харт (7), Грант (5) – старт; Шарп (20), Литтл (4), Юбэнкс (3 + 7 подборов), Уинслоу (2).
Бруклин: Дюрэнт (35 + 8 подборов), Харрис (15), Клэкстон (11), О'Нил (11 + 11 подборов + 11 передач), Самнер (0) – старт; Ватанабе (20 + 7 подборов), Симмонс (15 + 12 подборов + 7 передач), Миллс (2), Томас (0), Сет Карри (0).
Клипперс – Детройт 96:91 (15:23, 27:27, 26:17, 28:24)
Клипперс: Джексон (23), Джордж (16 + 9 подборов), М-с Моррис (16), Зубац (9 + 18 подборов + 5 потерь), Ленард (6) – старт; Пауэлл (14), Мэнн (5), Браун (4), Уолл (3 + 6 потерь), Батюм (0).
Детройт: Богданович (26), Айви (18), Бей (11 + 8 подборов), Хэйс (5), Бэгли (4 + 8 подборов) – старт; Дюрен (8 + 9 подборов), Беркс (6), Ливерс (5), Диалло (5), Нокс (3).