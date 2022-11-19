НБА: Вашингтон дожал Майами в овертайме, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Голден Стэйту
В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 11 матчей.
Вашингтон – Майами 107:106 OT (33:31, 24:38, 24:19, 23:16, 3:2)
Вашингтон: Бил (27 + 8 передач + 7 потерь), Кузма (21 + 8 подборов), Порзингис (20 + 17 подборов), Моррис (6), Авдия (3) – старт; Кисперт (17), Хатимура (13 + 8 подборов), Гэффорд (0), Гибсон (0 + 8 подборов), Бартон (0).
Майами: Лаури (24 + 10 подборов + 15 передач), Струс (22), Йович (18), Калеб Мартин (12), Хайсмит (12 + 13 подборов) – старт; Робинсон (14 + 7 подборов), Кэйн (4).
Кливленд – Шарлотт 132:122 OT (28:14, 30:32, 24:24, 23:35, 15:15, 12:2)
Кливленд: Гарлэнд (41 + 6 передач + 5 перехватов + 8 потерь), Митчелл (34 + 6 передач + 6 потерь), Мобли (21 + 18 подборов), Аллен (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Стивенс (3) – старт; Лав (6 + 7 подборов), Леверт (4), Окоро (3), Осман (0).
Шарлотт: Убре (34), Розир (28), Вашингтон (28 + 10 подборов), Хэйворд (13 + 7 передач), Пламли (2) – старт; Ричардс (13 + 14 подборов), Макдэниэлс (2), Джонс (2), Букнайт (0), Маледон (0).
Филадельфия – Милуоки 110:102 (24:34, 31:28, 34:22, 21:18)
Филадельфия: Эмбиид (32 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Макси (24), Мелтон (10 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хауз (9), Такер (0) – старт; Ньянг (17), Милтон (15 + 6 передач), Рид (2), Харрелл (1), Тайбулл (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (25 + 14 подборов + 5 потерь), Портис (21 + 11 подборов), Б. Лопес (15 + 4 блок-шота), Картер (7), Боучэмп (0) – старт; Холидэй (10 + 5 потерь), Нвора (8), Аллен (7), Хилл (7), Ибака (2).
Чикаго – Орландо 107:108 (24:37, 28:29, 27:21, 28:21)
Чикаго: Дерозан (41), Вучевич (14 + 16 подборов + 7 передач), Досунму (13), Уильямс (12 + 7 подборов), Лавин (4) – старт; Грин (8), Карузо (7), Драммонд (7), Драгич (1), Джонс (0), Уайт (0).
Орландо: Картер (21 + 8 подборов + 5 потерь), Саггс (20 + 8 передач + 6 потерь), Ф. Вагнер (20 + 8 передач), Бол (15 + 10 подборов), Окики (4 + 7 подборов) – старт; Бамба (13), Росс (8), Харрис (7), Скофилд (0).
Мемфис – Оклахома-Сити 121:110 (33:28, 30:31, 29:24, 29:27)
Мемфис: Джарен Джексон (25 + 12 подборов), Морэнт (19 + 7 подборов + 11 передач), Кончар (19 + 10 подборов), Брукс (16), Адамс (6 + 7 подборов) – старт; Альдама (15 + 7 подборов), Джонс (13), Родди (4), Кларк (2), Ларэвиа (2).
Оклахома-Сити: Гидди (20 + 11 передач), Уильямс (16 + 7 передач), Гилджес-Александер (15 + 6 передач), Покушевски (10), Дорт (4 + 7 подборов) – старт; Робинсон-Эрл (14 + 7 подборов), Уиггинс (10), Уотерс (8), Уильямс (6), Уильямс (5), Мускала (2).
Хьюстон – Индиана 91:99 (25:10, 25:35, 20:26, 21:28)
Хьюстон: Гордон (24), Грин (16 + 6 потерь), Смит (12 + 8 подборов), Мартин (12 + 8 подборов), Шенгюн (11 + 9 подборов) – старт; Исон (4), Гаруба (4), Мэтьюз (3), Никс (3), Кристофер (2).
Индиана: Халибертон (19 + 8 передач), Тернер (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Хилд (10), Смит (10 + 18 подборов), Нембард (8) – старт; Матурин (15), Бриссетт (14), Джексон (4), Макконнелл (2), Несмит (0), Битадзе (0), Джонсон (0).
Даллас – Денвер 127:99 (29:27, 44:28, 32:28, 22:16)
Даллас: Дончич (33 + 12 подборов + 11 передач), Динуидди (15), Буллок (10), Финни-Смит (6), Пауэлл (5) – старт; Вуд (28 + 8 подборов), Хардуэй (13), Макги (10), Грин (5), Ниликина (2), Бертанс (0), Пинсон (0), Кампаццо (0).
Денвер: Браун (18 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Грин (12), Портер (10), Джордан (6 + 7 подборов) – старт; Хайлэнд (17 + 6 передач), Чанчар (8), Ннаджи (4), Рид (3), Браун (3), Уайт (0), Уотсон (0).
Новый Орлеан – Бостон 109:117 (25:40, 32:27, 21:22, 31:28)
Новый Орлеан: Ингрэм (25 + 7 передач), Макколлум (18), Джонс (17 + 7 подборов), Валанчюнас (10), Мерфи (0) – старт; Нэнс (16 + 8 подборов), Альварадо (10), Маршалл (9), Грэм (3), Дэниэлс (1).
Бостон: Браун (27 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Уайт (26), Тейтум (19 + 7 подборов + 10 передач), Хорфорд (18 + 7 подборов), Г. Уильямс (12) – старт; Хаузер (6), Брогдон (5), Корнет (4), Притчард (0).
Юта – Финикс 134:133 (42:35, 32:31, 33:39, 27:28)
Юта: Маркканен (38), Кларксон (20), Конли (13 + 10 передач), Вандербилт (6 + 11 подборов + 8 передач), Олиник (5) – старт; Бизли (27), Секстон (13), Хортон-Такер (7), Фонтеккьо (4), Кесслер (1).
Финикс: Букер (49 + 8 подборов + 10 передач), Пэйн (17), Эйтон (17 + 10 подборов + 8 передач), Крэйг (16), Бриджес (13) – старт; Лэндейл (7), Ли (6), Шарич (4), Вашингтон (4), Окоги (0).
Голден Стэйт – Нью-Йорк 111:101 (35:19, 26:31, 26:24, 24:27)
Голден Стэйт: Карри (24 + 10 передач + 5 потерь), Томпсон (20), Уиггинс (20 + 7 подборов), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Луни (5 + 8 подборов) – старт; Пул (13), Грин (12), Дивинченцо (6), Куминга (1), Муди (0), Лэмб (0).
Нью-Йорк: Рэндл (20 + 7 подборов), Барретт (18), Брансон (13), Реддиш (11), Хартенштайн (8) – старт; Симс (10 + 10 подборов), Роуз (9), Куикли (6), Граймс (3), Макбрайд (2), Топпин (1), Арчидиаконо (0), Михайлюк (0).
Лейкерс – Детройт 128:121 (30:37, 38:27, 28:31, 32:26)
Лейкерс: Дэвис (38 + 16 подборов + 4 блок-шота), Уокер (17), Ривз (16 + 6 передач), Браун (8), Беверли (4) – старт; Гэбриэл (15 + 7 подборов), Нанн (10), Уэстбрук (10 + 12 передач), Брайант (8), Шредер (2).
Детройт: Богданович (20), Хэйс (18 + 9 передач), Айви (17), Бэгли (11), Бей (4) – старт; Беркс (23), Диалло (13), Дюрен (12 + 8 подборов), Ливерс (3), Нокс (0), Ноэл (0).