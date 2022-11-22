НБА: Новый Орлеан разгромил Голден Стэйт, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Оклахому
В понедельник, 21 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.
Кливленд – Атланта 114:102 (38:26, 26:33, 21:23, 29:20)
Кливленд: Митчелл (29 + 9 передач), Гарлэнд (26 + 9 передач + 8 потерь), Мобли (10 + 9 подборов), Аллен (8 + 11 подборов), Стивенс (8) – старт; Осман (23), Р. Лопес (6), Окоро (4), Лав (0).
Атланта: Янг (25 + 10 передач + 6 потерь), Гриффин (17), Коллинз (16), Мюррэй (11 + 6 передач), Капела (4 + 12 подборов) – старт; Оконгву (18 + 10 подборов), Джонсон (8), А. Холидэй (3), Крейчи (0), Дж. Холидэй (0), Камински (0).
Индиана – Орландо 123:102 (27:28, 27:17, 32:22, 37:35)
Индиана: Халибертон (18 + 14 передач + 7 потерь), Тернер (10), Несмит (9 + 8 подборов), Хилд (9), Смит (6) – старт; Матурин (22), Макконнелл (19 + 10 передач), Бриссетт (18), Джексон (10 + 8 подборов), Тэйлор (2), Битадзе (0).
Орландо: Ф. Вагнер (20), Бамба (15), Саггс (12), Бол (9 + 9 подборов), Окики (0) – старт; Харрис (18), Скофилд (10), Хэмптон (6), Росс (6), Хьюстан (4), Харрис (2).
Чикаго – Бостон 121:107 (28:23, 35:27, 32:29, 26:28)
Чикаго: Дерозан (28 + 8 подборов), Лавин (22), Уильямс (17), Вучевич (12 + 13 подборов + 6 передач), Досунму (10) – старт; Карузо (10), Уайт (9), Грин (8), Драммонд (5 + 12 подборов), Драгич (0).
Бостон: Тейтум (28 + 11 подборов + 7 передач), Браун (25 + 7 подборов + 5 потерь), Г. Уильямс (13 + 7 подборов), Смарт (8 + 8 передач), Хорфорд (0) – старт; Брогдон (23 + 6 передач), Уайт (4), Хаузер (4), Корнет (2).
Оклахома-Сити – Нью-Йорк 119:129 (34:38, 24:31, 29:29, 32:31)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 передач), Дорт (24 + 8 подборов), Гидди (18 + 9 подборов + 7 передач), Робинсон-Эрл (8), Уильямс (4) – старт; Уильямс (13), Бэйзли (7), Уиггинс (4), Уотерс (3), Мускала (3), Мэнн (3), Оморуйи (2), Джо (0).
Нью-Йорк: Брансон (34 + 9 передач), Рэндл (25 + 11 подборов), Барретт (25 + 8 подборов + 6 потерь), Граймс (8), Робинсон (3) – старт; Куикли (18), Симс (6 + 7 подборов), Топпин (5), Макбрайд (3), Хартенштайн (2 + 8 подборов).
Новый Орлеан – Голден Стэйт 128:83 (35:16, 30:25, 32:24, 31:18)
Новый Орлеан: Ингрэм (34), Макколлум (15), Валанчюнас (10 + 13 подборов), Уильямсон (9), Джонс (3) – старт; Грэм (19), Альварадо (10), Дэниэлс (9), Маршалл (6 + 7 передач), Эрнангомес (5), Нэнс (4), Темпл (2), Хэйс (2).
Голден Стэйт: Пул (26), Куминга (18), Лэмб (2), Дивинченцо (0), Луни (0) – старт; Грин (10 + 8 подборов), Муди (10), Болдуин (7), Джером (7), Роллинз (3 + 5 потерь).
Милуоки – Портленд 119:111 (30:32, 33:29, 30:18, 26:32)
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 7 подборов + 6 передач), Холидэй (17 + 6 передач + 5 потерь), Аллен (17 + 8 подборов), Б. Лопес (14 + 5 блок-шотов), Картер (5) – старт; Портис (13), Коннотон (7), Нвора (6), Мамукелашвили (2), Ибака (1), Хилл (0), Боучэмп (0), Грин (0).
Портленд: Саймонс (29), Грант (18), Харт (17 + 9 подборов), Нуркич (16 + 10 подборов), Шарп (2) – старт; Уотфорд (10), Уинслоу (8), Литтл (6), Юбэнкс (5), Уокер (0), Батлер (0).
Миннесота – Майами 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22)
Миннесота: Таунс (25 + 8 подборов + 9 передач), Эдвардс (22 + 7 подборов), Макдэниэлс (18), Гобер (4 + 9 подборов), Расселл (3) – старт; Маклафлин (12), Рид (9), Принс (7 + 5 потерь), Науэлл (5), Форбс (0).
Майами: Лаури (21 + 9 передач), Струс (19), Адебайо (17 + 14 подборов), Калеб Мартин (8), Йович (4) – старт; Хайсмит (12), Дедмон (10), Кэйн (10).
Клипперс – Юта 121:114 (34:24, 32:32, 22:37, 33:21)
Клипперс: Джексон (27), Зубац (14 + 14 подборов), М-с Моррис (8), Ленард (8), Мэнн (6) – старт; Пауэлл (30), Уолл (13 + 8 передач + 8 потерь), Коффи (8), Батюм (7).
Юта: Кларксон (26), Маркканен (25 + 10 подборов), Олиник (19), Секстон (10), Вандербилт (6 + 10 подборов) – старт; Хортон-Такер (14), Бизли (6), Кесслер (4), Александер-Уокер (2), Фонтеккьо (2).