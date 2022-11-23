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НБА: Лейкерс продолжают проигрывать, Лень снова не сыграл в победном матче Сакраменто

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за вторник, 22 ноября.
Сегодня, 08:01
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 22 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.

Филадельфия – Бруклин 115:106 (33:26, 30:31, 22:25, 30:24)

Филадельфия: Харрис (24), Мелтон (22), Милтон (16), Харрелл (6 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Рид (19 + 10 подборов), Ньянг (16), Коркмаз (9), Тайбулл (3), Шэмпени (0), Хауз (0), Фостер (0).

Бруклин: Ирвинг (23), Дюрэнт (20), Клэкстон (12), Симмонс (11 + 7 подборов + 11 передач), О'Нил (11 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Сет Карри (14), Самнер (7), Харрис (3), Миллс (3), Дьюк (2), Шарп (0), Эдвардс (0), Томас (0), М-ф Моррис (0).

Мемфис – Сакраменто 109:113 (31:28, 28:36, 17:24, 33:25)

Мемфис: Морэнт (34 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (22 + 5 блок-шотов), Брукс (14), Кончар (10 + 9 подборов), Адамс (5 + 16 подборов) – старт; Джонс (8 + 6 передач), Альдама (7), Кларк (6), Родди (3), Ларэвиа (0).

Сакраменто: Фокс (32 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (26 + 5 потерь), Хертер (18), Сабонис (9 + 13 подборов + 8 передач), Мюррэй (2) – старт; Монк (14), Мету (10), Митчелл (2), Дэвис (0), Лайлс (0).

Денвер – Детройт 108:110 (29:28, 28:30, 24:25, 27:27)

Денвер: Йокич (31 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Портер (18 + 8 подборов), Гордон (17 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (10 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Браун (11), Ннаджи (8), Хайлэнд (2), Джордан (1), Рид (0), Браун (0).

Детройт: Богданович (22 + 9 подборов), Бэгли (14), Хэйс (9 + 9 передач), Айви (7), Ливерс (5) – старт; Беркс (21), Нокс (17 + 8 подборов), Диалло (6), Джозеф (5), Дюрен (4 + 7 подборов).

Финикс – Лейкерс 115:105 (26:22, 27:33, 33:24, 29:26)

Финикс: Букер (25), Бриджес (25), Эйтон (14 + 15 подборов), Пэйн (11 + 7 передач + 5 потерь), Крэйг (8) – старт; Вашингтон (15), Ли (9 + 7 подборов), Уэйнрайт (6), Бийомбо (2), Окоги (0).

Лейкерс: Дэвис (37 + 21 подбор + 5 перехватов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Уокер (24), Ривз (11), Беверли (0 + 10 подборов), Браун (0) – старт; Уэстбрук (21), Брайант (8), Нанн (4), Шредер (0), Гэбриэл (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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