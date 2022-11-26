НБА: Сакраменто без Леня и Нью-Йорк без Михайлюка проиграли свои матчи
В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 14 матчей.
Шарлотт – Миннесота 110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)
Шарлотт: Убре (28), Розир (22 + 8 передач + 6 потерь), Вашингтон (16), Макдэниэлс (8), Пламли (3 + 12 подборов) – старт; Маледон (14 + 7 подборов), Джонс (9 + 12 подборов), Букнайт (8), Ричардс (2).
Миннесота: Эдвардс (25), Расселл (20 + 10 передач), Таунс (19), Гобер (17 + 17 подборов), Макдэниэлс (2) – старт; Науэлл (8), Рид (7), Андерсон (6), Риверс (4).
Орландо – Филадельфия 99:107 (29:24, 27:28, 20:30, 23:25)
Орландо: Ф. Вагнер (24), Банкеро (19), Бол (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бамба (7), Саггс (0) – старт; Хэмптон (10), Харрис (7), Хьюстан (7), М. Вагнер (7).
Филадельфия: Милтон (24 + 9 подборов + 10 передач), Харрис (23 + 10 подборов), Харрелл (14 + 8 подборов), Мелтон (13), Такер (0) – старт; Ньянг (18), Коркмаз (7), Рид (6 + 7 подборов), Хауз (2).
Нью-Йорк – Портленд 129:132 OT (31:25, 30:37, 25:30, 30:24, 13:16)
Нью-Йорк: Брансон (32), Рэндл (23), Барретт (19 + 10 подборов), Робинсон (12 + 8 подборов), Граймс (7) – старт; Куикли (18), Хартенштайн (6), Симс (5), Макбрайд (4), Топпин (3).
Портленд: Грант (44), Саймонс (38), Нуркич (20 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харт (10 + 19 подборов), Уинслоу (7 + 11 подборов) – старт; Уотфорд (8), Шарп (5), Литтл (0).
Бостон – Сакраменто 122:104 (36:22, 28:40, 30:22, 28:20)
Бостон: Тейтум (30 + 8 подборов), Браун (25), Уайт (16), Хорфорд (13), Смарт (4) – старт; Притчард (9), Хаузер (9), Брогдон (8), Корнет (4), Г. Уильямс (2), Дэвисон (2), Джексон (0), Вонле (0).
Сакраменто: Фокс (20), Сабонис (18 + 10 подборов + 6 передач), Барнс (12), Хертер (7), Мюррэй (3 + 10 подборов) – старт; Митчелл (13), Монк (9), Окпала (7), Лайлс (6), Мету (4), Дэвис (3), Деллаведова (2), Холмс (0).
Майами – Вашингтон 110:107 (28:38, 28:21, 29:26, 25:22)
Майами: Адебайо (38 + 12 подборов), Калеб Мартин (20), Лаури (13 + 7 подборов + 8 передач), Хирро (11 + 10 передач + 5 потерь), Йович (7) – старт; Дедмон (9), Хайсмит (6 + 7 подборов), Кэйн (4), Смит (2).
Вашингтон: Бил (28), Кузма (28 + 7 подборов), Порзингис (18 + 7 подборов), Авдия (8 + 9 подборов), Кисперт (5) – старт; Гудвин (7), Гэффорд (6), Бартон (5), Гилл (2).
Оклахома-Сити – Чикаго 123:119 OT (32:30, 27:29, 28:21, 23:30, 13:9)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 подборов + 7 передач), Покушевски (15), Дорт (12), Гидди (10 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Уильямс (8) – старт; Бэйзли (17), Робинсон-Эрл (10), Джо (8), Уильямс (8), Мэнн (5).
Чикаго: Дерозан (30 + 6 передач), Лавин (27), Вучевич (13 + 13 подборов), Уильямс (11), Досунму (7) – старт; Карузо (12), Джонс (6), Уайт (6), Драммонд (4), Драгич (2), Грин (1).
Мемфис – Новый Орлеан 132:111 (44:25, 24:23, 38:29, 26:34)
Мемфис: Брукс (25), Морэнт (23 + 11 передач), Джарен Джексон (20), Адамс (15 + 11 подборов), Кончар (9) – старт; Кларк (12 + 10 подборов), Родди (11), Джонс (9 + 6 передач), Уильямс (3), Ларэвиа (3), Лофтон (2), Чендлер (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (14), Джонс (13), Ингрэм (8), Альварадо (7), Валанчюнас (4) – старт; Мерфи (21), Дэниэлс (9 + 6 передач), Маршалл (9), Темпл (6), Эрнангомес (6), Грэм (5), Хэйс (5), Нэнс (4).
Милуоки – Кливленд 117:102 (25:30, 27:33, 35:10, 30:29)
Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 9 подборов + 6 передач), Картер (18), Холидэй (9), Аллен (8), Б. Лопес (8 + 6 блок-шотов) – старт; Портис (14 + 8 подборов), Нвора (7), Хилл (5), Мэттьюз (5), Мамукелашвили (3), Боучэмп (2), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).
Кливленд: Митчелл (29), Гарлэнд (20), Мобли (8 + 8 подборов), Уэйд (7 + 12 подборов), Аллен (1) – старт; Окоро (13), Осман (8), Р. Лопес (8), Диаките (5), Мобли (2), Нето (1).
Индиана – Бруклин 128:117 (23:35, 34:30, 31:29, 40:23)
Индиана: Хилд (26), Тернер (23 + 8 подборов), Халибертон (21 + 15 передач), Смит (10), Несмит (10) – старт; Матурин (20), Макконнелл (8), Джексон (6), Джонсон (2), Бриссетт (2).
Бруклин: Дюрэнт (36 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Симмонс (20), Ирвинг (20), Клэкстон (12 + 11 подборов + 5 блок-шотов), О'Нил (9 + 5 потерь) – старт; Сет Карри (14), М-ф Моррис (3), Миллс (3), Харрис (0), Дьюк (0), Эдвардс (0).
Хьюстон – Атланта 128:122 (38:33, 31:39, 25:32, 34:18)
Хьюстон: Грин (30 + 6 потерь), Смит (21 + 9 подборов), Мартин (21 + 15 подборов + 5 потерь), Портер (12 + 7 подборов + 10 передач), Фернанду (7) – старт; Мэтьюз (20), Гаруба (9), Исон (6 + 7 подборов), Никс (2), Кристофер (0).
Атланта: Янг (44), Мюррэй (39), Коллинз (8), Хантер (8), Оконгву (4 + 11 подборов) – старт; Гриффин (11), Джонсон (4), А. Холидэй (2), Камински (2), Дж. Холидэй (0).
Сан-Антонио – Лейкерс 94:105 (21:33, 20:26, 34:20, 19:26)
Сан-Антонио: Джонс (19), Васселл (18), Джонсон (15 + 9 подборов), Сохан (13 + 9 подборов), Пелтль (10 + 8 подборов) – старт; Роби (5), Лэнгфорд (5), Коллинз (4 + 7 подборов), Брэнэм (3), Бэсси (2), Холл (0), Бэйтс-Диоп (0).
Лейкерс: Дэвис (25 + 15 подборов), Джеймс (21 + 8 подборов + 9 потерь), Уокер (18), Браун (10), Шредер (9) – старт; Нанн (9), Ривз (8), Уэстбрук (3 + 7 передач), Гэбриэл (2), Кристи (0), Тоскано-Андерсон (0).
Финикс – Детройт 108:102 (23:22, 30:32, 31:25, 24:23)
Финикс: Эйтон (28 + 12 подборов), Букер (21 + 7 подборов), Пэйн (16 + 10 передач), Бриджес (15), Крэйг (2 + 7 подборов) – старт; Ли (9), Окоги (7), Бийомбо (5), Вашингтон (5).
Детройт: Богданович (19 + 5 потерь), Хэйс (17 + 8 подборов + 9 передач), Бэгли (13 + 12 подборов), Макгрудер (8), Ливерс (7) – старт; Беркс (17), Диалло (10 + 5 потерь), Нокс (7), Дюрен (4), Ки (0), Ноэл (0).
Голден Стэйт – Юта 129:118 (37:23, 22:28, 38:35, 32:32)
Голден Стэйт: Карри (33 + 5 потерь), Томпсон (20), Уиггинс (20 + 9 подборов), Грин (13), Луни (10 + 12 подборов) – старт; Пул (19 + 6 передач), Грин (8), Дивинченцо (3), Лэмб (3), Куминга (0).
Юта: Маркканен (24), Кларксон (21 + 10 передач), Олиник (21), Секстон (13 + 7 передач), Вандербилт (13 + 10 подборов) – старт; Бизли (10 + 5 перехватов), Александер-Уокер (8 + 6 передач), Кесслер (8), Хортон-Такер (0).
Клипперс – Денвер 104:114 (26:31, 26:33, 25:23, 27:27)
Клипперс: Мэнн (16), М-с Моррис (15), Джексон (9 + 8 передач), Коффи (9), Зубац (6 + 9 подборов) – старт; Уолл (23), Ковингтон (12), Пауэлл (11), Браун (3), Батюм (0).
Денвер: Гордон (29 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (21 + 9 передач), Йокич (19 + 13 подборов + 6 передач), Браун (8), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Чанчар (13), Рид (7), Ннаджи (6), Смит (5), Уайт (0), Браун (0), Уотсон (0).