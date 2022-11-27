НБА: Лейкерс вновь победили Сан-Антонио, Юта проиграла Финиксу
В субботу, 256 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.
Торонто – Даллас 105:100 (24:29, 30:23, 27:21, 24:27)
Торонто: Ванвлит (26 + 7 передач), Ануноби (26 + 9 подборов + 5 потерь), Эрнангомес (10), Трент (9), Янг (4) – старт; Буше (22 + 13 подборов), Берч (6), Даутин (2), Колоко (0), Флинн (0).
Даллас: Дончич (24 + 7 подборов + 9 передач), Финни-Смит (16), Динуидди (15 + 7 передач), Пауэлл (8), Буллок (4) – старт; Клебер (11), Вуд (10), Грин (6), Хардуэй (4), Макги (2), Кампаццо (0).
Хьюстон – Оклахома-Сити 118:105 (23:22, 42:22, 30:29, 23:32)
Хьюстон: Грин (28 + 9 передач), Шенгюн (21 + 19 подборов + 7 передач), Портер (16 + 6 передач + 5 потерь), Смит (15 + 13 подборов), Гордон (15) – старт; Мэтьюз (11), Исон (7), Мартин (3), Кристофер (2), Никс (0), Гаруба (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Гидди (18), Уильямс (11), Дорт (3), Покушевски (0) – старт; Уиггинс (15), Робинсон-Эрл (9), Уильямс (9), Джо (6), Мэнн (2), Бэйзли (0), Дженг (0).
Сан-Антонио – Лейкерс 138:143 (34:33, 34:37, 29:36, 41:37)
Сан-Антонио: Джонсон (26 + 10 подборов), Джонс (23 + 8 подборов + 13 передач), Васселл (20), Пелтль (12 + 9 подборов), Сохан (5) – старт; Макдермотт (15), Коллинз (12 + 8 подборов), Роби (10), Брэнэм (8), Лэнгфорд (7), Бэсси (0).
Лейкерс: Джеймс (39 + 11 подборов), Шредер (21 + 6 передач), Уокер (19), Брайант (9), Браун (6) – старт; Ривз (16), Гэбриэл (15), Уэстбрук (11 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Нанн (7).
Финикс – Юта 113:112 (22:32, 29:22, 27:27, 35:31)
Финикс: Эйтон (29 + 21 подбор), Букер (27 + 11 подборов + 7 передач), Бриджес (16), Пэйн (11 + 6 передач), Крэйг (10 + 7 подборов) – старт; Ли (8), Уэйнрайт (6), Лэндейл (4), Шэмет (2), Бийомбо (0), Вашингтон (0).
Юта: Кларксон (22), Секстон (20), Маркканен (15 + 10 подборов), Олиник (10), Вандербилт (6 + 7 подборов) – старт; Бизли (14), Александер-Уокер (12), Хортон-Такер (10), Кесслер (3).