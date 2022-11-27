Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона

Две игры за два последних дня Лейкерс провели на выезде против Сан-Антонио. Такой сдвоенный этап в Техасе завершился очень успешно: команда Дарвина Хэма выиграла оба поединка.

Однако в этих играх произошло что-то странное. В первом матче на паркете в положении лежа оказался ЛеБрон Джеймс. Энтони Дэвис попытался помочь ему встать, но у него поехала нога, из-за чего он сам завалился.

На следующий день произошло все то же самое. ЛеБрон лежит на паркете, на этот раз уже Томас Брайант пытается ему помочь, но и у него едет нога.

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Возможно, что на месте Брайанта снова оказался бы Дэвис, но он пропускал вторую игру из-за травмы - он получил ее не в указанном эпизоде.