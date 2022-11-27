Уэстбруку разбили голову, после чего он получил технический фол

Лейкерс последние два дня провели в Техасе, где сыграли два матча против Сан-Антонио. Как и в случае с первой игрой, вторая завершилась победой калифорнийцев со счетом 143:138.

За 2 минуты до конца третьей четверти при борьбе за подбор бигмен Сперс Зак Коллинс локтем ударил Расселла Уэстбрука по лбу, в результате чего у разыгрывающего ЛАЛ пошла кровь.

После приземления на паркет Расти сразу же поднялся и рванул на своего обидчика. Их тут же разняли.

RUSS BLEEDING after flagrant 2 foul by Zach Collins 😳😳 pic.twitter.com/quLgBcyjzj — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2022

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В результате Уэстбрук получил технический фол за свои эмоции, а Коллинс - неспортивный фол №2, который приравнивается удалению с площадки.

После получения медицинской помощи Расселл сумел вернутся на площадку, чтобы помочь своей команде одержать уже седьмую победу в сезоне - Лос-Анджелес идет на 13-м месте в Западной конференции.

За 26 минут на паркете Уэстбрук набрал 11 очков, 7 подборов и 6 передач.