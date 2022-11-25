НБА отстранила игрока Лейкерс на три матча за "неспортивное поведение"

Ему не стоило применять силовой прием к игроку, который к тому же стоял к нему спиной.

Защитник Лейкерс Патрик Беверли был дисквалифицирован на три игры за то, что силой толкнул центрового Финикса Деандре Эйтона в спину, сбив того с ног. Об этом было объявлено на официальном сайте НБА.

Сообщается, что на срок дисквалификации повлияла репутация баскетболиста. Пропуск трех игр будет стоить ему 268 тысяч долларов зарплаты, которую он не получит.

Инцидент, за который Беверли получил технический фол и был удален, произошел за 3:55 до конца четвертой четверти проигранного матча Лос-Анджелеса (105:115) 22 ноября в Финиксе.

Patrick Beverley was having none of Ayton and Devin Booker’s taunting 👀



pic.twitter.com/4IgsmnT3s1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 23, 2022

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Патрик Беверли начнет отбывать дисквалификацию 25 ноября, когда Лейкерс встретятся на выезде с Сан-Антонио в AT&T Center.