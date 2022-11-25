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Баскетбол

НБА отстранила игрока Лейкерс на три матча за "неспортивное поведение"

Ему не стоило применять силовой прием к игроку, который к тому же стоял к нему спиной.
Сегодня, 17:57
Финикс - Лейкерс / Getty Images
Финикс - Лейкерс / Getty Images

Защитник Лейкерс Патрик Беверли был дисквалифицирован на три игры за то, что силой толкнул центрового Финикса Деандре Эйтона в спину, сбив того с ног. Об этом было объявлено на официальном сайте НБА.

Сообщается, что на срок дисквалификации повлияла репутация баскетболиста. Пропуск трех игр будет стоить ему 268 тысяч долларов зарплаты, которую он не получит.

Инцидент, за который Беверли получил технический фол и был удален, произошел за 3:55 до конца четвертой четверти проигранного матча Лос-Анджелеса (105:115) 22 ноября в Финиксе.

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Патрик Беверли начнет отбывать дисквалификацию 25 ноября, когда Лейкерс встретятся на выезде с Сан-Антонио в AT&T Center.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Патрик Беверли Финикс Санз Деандре Эйтон

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