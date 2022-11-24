Дончич: Бостон - лучшая команда НБА, а Тейтум и Браун - лучший дуэт

Слова Луки подкрепляются как статистикой, так и результатами Селтикс и их игроков.

Минувшей ночью Бостон на выезде одолел Даллас со счетом 125:112. Очередной феноменальный матч в исполнении Луки Дончича не остановил "кельтов", которые добыли свою четырнадцатую победу в сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

Еще до игры словенец не жалел похвальных слов в адрес оппонентов, высоко оценивая как саму команду, так и ее звездный дуэт в лице Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

"Вероятно, это команда №1 в лиге, и у них, вероятно, лучший дуэт в лиге", — цитирует Дончича ESPN.

"А мы в (Ти Ди) Гардене — это всегда особенная игра. Вы должны выложиться на 100 процентов. Если вы этого не сделаете, вы, вероятно, проиграете. Это большая игра".

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Дончич в своем пятом сезоне в НБА является лучшим скорером лиги, набирая в среднем 34.0 очками за игру, а также 9.0 подбора. 8.1 передачи и 1,8 перехвата.

Тем временем Тейтум и Браун являются самым результативным дуэтом в лиге, набирая в среднем 56.2 очка за игру — чуть опережая тандем из Филадельфии в лице Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси (55.2).