Юта не захотела отправлять Маркканена в Атланту в обмен на Коллинза

Атланта попыталась отправить Джона Коллинза в Юту, намереваясь получить Лаури Маркканена, но получила отказ, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Представители Хоукс обратились к Джаз, предложив им трейд при участии Коллинза и Маркканена. Однако это не вызвало никакого интереса у клуба из Солт-Лейк-Сити.

По информации источника, Юта на самом деле заинтересована в приобретении Коллинза. Однако при этом команда не собирается расставаться с Маркканеном, а также Джорданом Кларксоном, а потому переезд бигмена Атланты в Солт-Лейк-Сити на данный момент маловероятен.

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Также сообщается, что Юта установила высокую цену для Джарреда Вандербилта. Более вероятно, что Малик Бизли, Келли Олиник и Майк Конли будут обменены до дедлайна в феврале.

Напомним, что недавно было объявлено о желании Атланты обменять Джона Коллинза.