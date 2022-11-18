Атланта готова обменять свою звезду, Финикс среди заинтересованных в трейде

Минувшим летом Атланта выменяла у Сан-Антонио защитника Деджонте Мюррея, тем самым укрепив бэккорт, где в паре с новичком отлично уживается лидер "ястребов" Трэй Янг.

Однако все никак не найдет свою игру еще недавно вторая скрипка Хоукс Джон Коллинз. С появлением в команде в 2020 году Клинта Капелы 25-летний бигмен начал терять свои красивые цифры в статистике.

В нынешнем сезоне он набирает в среднем 12.6 очка, 7.7 подбора и 1.4 блок-шота за игру. Его лучшим сезоном в карьере является кампания-2019/20, когда он набирал 21.6 очка, 10.1 подбора и 1.6 блок-шота за матч (сезон до прихода Капелы).

В связи с этим фронт-офис Атланты запустил разговоры о том, что игрок доступен для обмена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отмечается, что свою заинтересованность в игроке сильнее всего проявил Финикс, но есть одно "но": команда из Аризоны не хочет брать на себя тяжелый контракт форварда (в августе 2021 года он подписал 5-летнее продление на 125 миллионов - на сезон-2025/26 у него действует опция игрока).

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При этом Чарания отмечает, что одной из причин, почему Санз не хотят брать контракт игрока, это будущая продажа франшизы, которая может ограничить генменеджера в переговорных процессах.