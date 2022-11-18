Бродский переизбран президентом ФБУ

В пятницу, 18 ноября, состоялось заседание Конгресса Федерации баскетбола Украины, во время которого проводились выборы президента ФБУ.

Так как свою кандидатуру выдвинул лишь действующий президент Федерации Михайил Бродский, он же и был переизбран на новый срок - ближайшие пять лет он будет отвечать за баскетбол в Украине.

Отметим, что Бродский занимает свой пост с 2015 года.

Генеральным секретарем ФБУ избран Драбиковский Владимир Валентинович, который также продолжит работать на этом посту.

Вице-президентами Федерации баскетбола Украины избраны Валерий Кондратьев (клубный баскетбол), Сергей Лищук (детский баскетбол) и Николай Томенко (массовый баскетбол).

Стоит отметить, что Михаил Бродский и Александр Волков вошли в скандально известный список членов НОК Украины.