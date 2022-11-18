Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК на фоне недовольства общественности

Участники запрещенной партии в Украине были вынуждены отказаться от своих мест в НОК.

По результатам голосования на Генассамблее Национального олимпийского комитета было избрано 39 новых членов НОК.

В их число вошли такие известные спортивные личности, как Андрей Шевченко, Александр Усик и Марина Бех-Романчук. Однако среди них оказались еще и участники запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

Данный факт вызвал недовольство у украинцев, которые были возмущены тем, что участники партии, которая поддерживала РФ, стали новыми членами НОК.

Из-за этого Андрей Шевченко, а позже и Андрей Павелко отказались от своих мест в комитете. Но позже на официальном сайте Национального олимпийского комитета появилась новость, что Суркис и Шуфрич покинут состав НОК - они уже написали заявления новоизбранному президенту Вадиму Гутцайту.

Напомним, что Гутцайт практически без борьбы победил на выборах президента НОК Жана Беленюка и Игоря Малинского.