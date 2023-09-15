Суд выбрал меру пресечения Шуфричу

Президента федерации стрельбы из лука отправили под арест без возможности внесения залога.

Стало известно решение Печерского районного суда по делу Нестора Шуфрича.

Народного депутата Украины и президента федерации стрельбы из лука отправили под арест на 60 дней без права внесения залога.

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Отметим, что Шуфрич сегодня получил от СБУ подозрение в гос измене.

Функционеру инкреминируют сотрудничество с агентом ФСБ Владимиром Сивковичем, который выступал координатором российской агентурной сети в Украине.

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