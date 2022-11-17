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Гутцайт - новый президент НОК

Действующий министр молодежи и спорта почти без борьбы победил в голосовании своих оппонентов.
Сегодня, 19:13
Вадим Гутцайт / xsport.ua
Вадим Гутцайт / xsport.ua

На Генассамблее Национального олимпийского комитета было проведено голосование нового президента НОК. Весь процесс был транслирован на YouTube-канале НОК.

За пост президента НОК боролись три кандидата: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк и Игорь Малинский.

По результатам голосования победу праздновал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

За его кандидатуру проголосовало 123 человека, за Беленюка свой голос отдало 22 человека, а Малинский получил всего два голоса.

Напомним, что ранее определились новые члены НОК. В их число вошли Андрей Шевченко, Александр Усик и Григорий Суркис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Гутцайт

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