НБА: Нью-Йорк Михайлюка уступил Мемфису, Милуоки оказался сильнее Далласа
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно девять матчей.
Бруклин – Портленд 111:97 (31:24, 27:33, 26:23, 27:17)
Бруклин: Дюрэнт (31), Ирвинг (22 + 6 передач), Клэкстон (12 + 7 подборов), О'Нил (7), Симмонс (2 + 12 подборов + 8 передач) – старт; Сет Карри (29), Харрис (4), Томас (2), Самнер (2).
Портленд: Грант (29), Нуркич (17 + 14 подборов), Саймонс (15 + 6 передач), Уинслоу (14 + 7 подборов + 6 передач), Харт (9) – старт; Уотфорд (6), Литтл (4), Юбэнкс (3), Шарп (0).
Миннесота – Голден Стэйт 114:137 (27:47, 29:29, 33:33, 25:28)
Миннесота: Эдвардс (26), Таунс (21 + 6 потерь), Расселл (15 + 6 передач), Гобер (9 + 10 подборов), Риверс (5) – старт; Науэлл (16), Форбс (10), Рид (8), Андерсон (4), Найт (0), Мур (0).
Голден Стэйт: Карри (25 + 11 подборов + 8 передач + 7 потерь), Томпсон (21), Грин (19 + 11 передач), Уиггинс (17), Луни (2 + 7 подборов) – старт; Пул (24 + 6 передач), Дивинченцо (14), Куминга (7), Грин (6), Лэмб (2), Муди (0).
Клипперс – Индиана 114:100 (35:29, 24:28, 23:12, 32:31)
Клипперс: Зубац (31 + 29 подборов + 5 потерь), Мэнн (14 + 7 подборов), М-с Моррис (13), Коффи (8), Джексон (5) – старт; Пауэлл (19), Уолл (10 + 8 передач), Браун (10), Батюм (4 + 8 подборов).
Индиана: Смит (23 + 9 подборов), Халибертон (15 + 11 передач), Хилд (10), Тернер (9), Несмит (2) – старт; Макконнелл (14), Матурин (9), Джексон (8), Битадзе (5), Тэйлор (4), Бриссетт (1), Браун (0).
Атланта – Майами 98:106 (31:23, 29:28, 21:34, 17:21)
Атланта: Коллинз (23 + 14 подборов), Янг (22 + 14 передач), Хантер (18), Мюррэй (13), Оконгву (6) – старт; Гриффин (8), Камински (6), Форрест (2), Джонсон (0).
Майами: Адебайо (32 + 8 подборов), Калеб Мартин (20 + 9 подборов), Струс (16), Хирро (11 + 11 подборов + 10 передач), Лаури (9 + 9 передач) – старт; Дедмон (13), Смит (5), Кэйн (0), Хайсмит (0).
Бостон – Вашингтон 130:121 (35:26, 37:29, 41:33, 17:33)
Бостон: Браун (36), Уайт (15), Смарт (14 + 7 передач), Хорфорд (14), Г. Уильямс (5 + 7 подборов) – старт; Брогдон (17), Хаузер (14), Корнет (12), Притчард (3), Джексон (0), Вонле (0).
Вашингтон: Бил (30), Порзингис (21), Моррис (16 + 8 передач), Авдия (10), Кисперт (8) – старт; Гибсон (12), Гудвин (9), Бартон (6), Гилл (5), Гэффорд (4), Дотсон (0).
Нью-Йорк – Мемфис 123:127 (26:25, 26:29, 31:39, 40:34)
Нью-Йорк: Брансон (30 + 9 передач), Барретт (22 + 7 подборов), Робинсон (16 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Рэндл (14 + 10 подборов + 9 передач), Граймс (5) – старт; Реддиш (11), Топпин (9), Роуз (6), Куикли (6), Хартенштайн (4), Макбрайд (0).
Мемфис: Морэнт (27 + 10 подборов + 14 передач), Брукс (23), Джарен Джексон (21), Адамс (16 + 10 подборов), Кончар (10 + 8 подборов) – старт; Кларк (9), Альдама (7), Ларэвиа (6), Родди (6), Джонс (2 + 7 передач).
Орландо – Филадельфия 103:133 (32:36, 13:31, 26:32, 32:34)
Орландо: Банкеро (18), Ф. Вагнер (17), Харрис (11), Бол (6), Бамба (3) – старт; Хьюстан (12), М. Вагнер (12), Хэмптон (11), Росс (7), Скофилд (6).
Филадельфия: Милтон (29 + 7 передач), Харрис (25), Мелтон (11), Харрелл (9 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Хауз (19), Коркмаз (17), Рид (12 + 13 подборов + 5 потерь), Ньянг (9), Ли (2), Шэмпени (0).
Детройт – Кливленд 94:102 (26:20, 30:31, 22:22, 16:29)
Детройт: Бэгли (19 + 10 подборов), Хэйс (16 + 8 передач), Бей (15), Ливерс (7), Макгрудер (2) – старт; Беркс (17), Джозеф (10), Диалло (4), Нокс (3), Дюрен (1).
Кливленд: Митчелл (32), Мобли (20 + 13 подборов), Гарлэнд (19 + 10 передач), Уэйд (3 + 8 подборов), Р. Лопес (2) – старт; Осман (10), Окоро (7), Нето (5), Диаките (4), Мобли (0).
Милуоки – Даллас 124:115 (41:33, 32:29, 31:34, 20:19)
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 11 подборов), Аллен (25), Холидэй (16 + 6 передач), Картер (14 + 6 передач), Б. Лопес (13 + 4 блок-шота) – старт; Портис (15 + 10 подборов), Хилл (5), Нвора (3), Коннотон (3), Боучэмп (0), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0), Грин (0).
Даллас: Дончич (27 + 12 передач + 6 потерь), Динуидди (22), Финни-Смит (13), Хардуэй (6), Пауэлл (4) – старт; Вуд (21 + 7 подборов), Грин (8), Клебер (6), Бертанс (3), Кампаццо (3), Макги (2), Пинсон (0), Ниликина (0).