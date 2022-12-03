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Баскетбол

"Пропутинский" Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в том, что она изменила ему со звездой НБА

Окружение баскетболиста уже заявило, что "любитель Гитлера и россии" пытается отвести от себя внимание, придумав данную историю.
Сегодня, 10:01
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Ветеран НБА и звезда Финикса Крис Пол попал в скандал, связанный с Канье Уэстом и Ким Карддашьян.

45-летний рэпер у себя в Twitter обвинил свою бывшую жену Ким Кардашьян в том, что она изменила ему с Полом.

После данного инцидента 37-летний разыгрывающий отключил комментарии во всех своих социальных сетях из-за наплыва гневных (и не только) комментариев.

Однако его окружение уже заявило, что весь этот скандал - выдумка Уэста, сообщает TMZ.

По их мнению, рэпер специально придумал это, чтобы попытаться отвести от себя внимание. Дело в том, что недавно во время одного из подкастов Канье признался, что ему нравится Адольф Гитлер, поставил под сомнение Холокост, отдал должное нацистам, а также заявил, что является "пропутинским" человеком.

В добавок к этому в том же Twitter он опубликовал картинку, на которой была изображена свастика, скрещенная со звездой Давида. После данного поста его аккаунт был заблокирован.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Ким Кардашьян Финикс Санз

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