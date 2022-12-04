НБА: Голден Стэйт победил Хьюстон, Юта проиграла Портленду
В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.
Нью-Йорк – Даллас 100:121 (32:20, 27:32, 15:41, 26:28)
Нью-Йорк: Рэндл (24), Брансон (13), Барретт (13), Граймс (9), Робинсон (2) – старт; Куикли (23), Роуз (4), Топпин (4 + 7 подборов), Михайлюк (3), Хартенштайн (2), Симс (2), Макбрайд (1), Реддиш (0).
Даллас: Дончич (30 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хардуэй (28 + 7 подборов), Динуидди (17 + 9 подборов + 9 передач), Пауэлл (6 + 7 подборов), Финни-Смит (3) – старт; Клебер (13), Буллок (10), Грин (7), Харди (5), Макги (2), Бертанс (0), Пинсон (0), Ниликина (0).
Клипперс – Сакраменто 96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)
Клипперс: Мэнн (13), Зубац (13 + 15 подборов), Джексон (6 + 5 потерь), М-с Моррис (6), Коффи (3) – старт; Бостон (18), Уолл (12), Престон (9), Ковингтон (7), Браун (5), Диабате (4), Батюм (0).
Сакраменто: Сабонис (24 + 6 передач), Мюррэй (23 + 7 подборов), Фокс (14), Хертер (12), Барнс (10) – старт; Монк (13), Мету (10 + 8 подборов), Окпала (6), Митчелл (4), Деллаведова (3), Лень (2), Дэвис (2), Холмс (0), Лайлс (0).
Шарлотт – Милуоки 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)
Шарлотт: Розир (26), Макдэниэлс (21), Убре (20), Пламли (13 + 11 подборов), Вашингтон (0 + 8 подборов) – старт; Ричардс (9), Маледон (5), Макгауэнс (2), Джонс (0).
Милуоки: Портис (20 + 8 подборов + 7 передач), Нвора (17), Картер (14 + 6 передач), Б. Лопес (14 + 6 блок-шотов), Аллен (7) – старт; Коннотон (9), Хилл (8), Грин (8), Мамукелашвили (6), Т. Адетокумбо (2).
Миннесота – Оклахома-Сити 128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)
Миннесота: Расселл (27 + 6 передач), Эдвардс (26 + 6 перехватов + 5 потерь), Мур (9), Макдэниэлс (8), Гобер (6) – старт; Науэлл (21), Рид (13 + 18 подборов + 4 блок-шота), Маклафлин (8), Андерсон (6 + 4 блок-шота), Риверс (4).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 6 передач), Гидди (21 + 12 подборов + 7 передач), Дорт (18 + 6 потерь), Робинсон-Эрл (14 + 7 подборов), Покушевски (12 + 8 подборов) – старт; Уильямс (15), Уильямс (11), Мэнн (6), Бэйзли (5), Дженг (0).
Торонто – Орландо 121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)
Торонто: Ануноби (32), Сиакам (26 + 8 подборов + 10 передач), Барнс (17 + 14 подборов), Ванвлит (13 + 7 передач), Колоко (6) – старт; Буше (6), Янг (6), Трент (5), Флинн (5), Бэнтон (2), Берч (2), Эрнангомес (1).
Орландо: Бол (18 + 7 подборов + 5 потерь), Ф. Вагнер (9), Банкеро (9), Фульц (7), М. Вагнер (5) – старт; Росс (18), Скофилд (13), Энтони (12), Хьюстан (8), Харрис (5), Хэмптон (4).
Голден Стэйт – Хьюстон 120:101 (39:23, 29:29, 26:28, 26:21)
Голден Стэйт: Уиггинс (36), Карри (30 + 10 передач), Пул (21), Луни (9 + 12 подборов), Грин (3 + 6 передач) – старт; Муди (11), Грин (4), Куминга (2), Джером (2), Лэмб (2), Дивинченцо (0).
Хьюстон: Портер (20), Грин (13), Мартин (13 + 7 подборов), Шенгюн (12), Смит (6) – старт; Исон (13 + 10 подборов), Мэтьюз (6), Кристофер (6), Никс (6), Гаруба (4 + 10 подборов), Фернанду (2).
Юта – Портленд 111:116 (31:40, 29:29, 30:23, 21:24)
Юта: Кларксон (24), Маркканен (21 + 5 потерь), Секстон (19), Вандербилт (16 + 7 подборов), Олиник (15 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Кесслер (8 + 8 подборов), Бизли (3), Фонтеккьо (3), Хортон-Такер (2).
Портленд: Саймонс (45 + 7 потерь), Грант (33), Нуркич (15 + 14 подборов), Уотфорд (9 + 14 подборов), Уинслоу (2 + 7 подборов) – старт; Браун (6), Шарп (6), Уокер (0).