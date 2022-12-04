НБА поделилась планами по предлагаемому межсезонному турниру

Как и турнир плей-ин, он вызвал у фанатов много вопросов.

НБА достаточно давно вынашивает идею организовать межсезонный турнир, в котором будут участвовать все команды лиги.

Недавно лига опубликовала предварительные условия предлагаемого соревнования посреди сезона:

команды сыграют 10 матчей регулярки в ноябре, которые будут засчитаны в качестве квалификации турнира, также влияя на их положение в таблицах конференций;

Топ-8 команд пройдут в стадию матчей на выбывание в декабре;

для команд предусмотрены призы, которые позже будут определены.

Фанаты в социальных сетях сразу же начали высказывать свой скепсис относительно данной затеи.

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Стоит отметить, что многие также не были фанатами введенного в 2020 году турнира плей-ин. Однако со временем многие его критики поменяли свое мнение.

К таковым относится и ЛеБрон Джеймс, который изначально в 2020 году спрашивал, для чего он вводится, а уже год спустя игрок был рад турниру, так как именно благодаря нему он в составе Лейкерс пробился в плей-офф.