НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку обыграть Атланту, Юта оказалась сильнее за Голден Стэйт
В среду, 7 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.
Орландо – Клипперс 116:111 OT (14:32, 26:17, 31:29, 28:21, 17:12)
Орландо: Банкеро (23), Бол (20 + 9 подборов), М. Вагнер (20 + 13 подборов), Ф. Вагнер (15), Фульц (1) – старт; Энтони (13), Скофилд (9), Бамба (8), Хьюстан (5), Харрис (2), Росс (0).
Клипперс: Батюм (16), Зубац (16 + 13 подборов), Джексон (15), Ленард (14 + 7 подборов), Джордж (11 + 7 подборов) – старт; Мэнн (19 + 9 подборов), Ковингтон (10), Браун (7 + 8 подборов), Коффи (3).
Торонто – Лейкерс 126:113 (39:31, 31:16, 27:28, 29:38)
Торонто: Ванвлит (25 + 7 передач), Сиакам (25 + 10 подборов + 7 передач), Ануноби (23), Барнс (13 + 17 подборов), Колоко (1 + 4 блок-шота) – старт; Трент (18), Буше (16 + 7 подборов), Флинн (5), Шэмпени (0), Даутин (0), Бэнтон (0), Янг (0).
Лейкерс: Шредер (18), Брайант (16), Уокер (12), Ривз (10), Тоскано-Андерсон (3) – старт; Уэстбрук (16 + 9 подборов + 5 потерь), Нанн (15), Джонс (10 + 10 подборов), Браун (8), Кристи (5).
Нью-Йорк – Атланта 113:89 (31:20, 22:21, 36:26, 24:22)
Нью-Йорк: Рэндл (34 + 17 подборов), Граймс (23), Барретт (15 + 7 подборов), Брансон (8 + 6 передач), Робинсон (8 + 10 подборов) – старт; Куикли (8), Хартенштайн (4), Симс (4), Макбрайд (3 + 6 передач), Топпин (3), Михайлюк (3).
Атланта: Янг (19 + 6 передач), Капела (13 + 11 подборов), Гриффин (9), Джонсон (6), Мюррэй (2) – старт; Оконгву (10), Богданович (9), А. Холидэй (7), Крейчи (7), Дж. Холидэй (5), Калвер (2), Камински (0).
Бруклин – Шарлотт 122:116 (38:28, 35:27, 23:32, 26:29)
Бруклин: Ирвинг (33 + 9 передач + 4 блок-шота), Дюрэнт (29 + 9 подборов + 8 передач), Клэкстон (14 + 7 подборов), Харрис (8), О'Нил (3) – старт; Сет Карри (20 + 6 передач), Самнер (9), М-ф Моррис (6), Томас (0), Уоррен (0).
Шарлотт: Розир (29), Убре (28 + 8 подборов), Макдэниэлс (19 + 7 подборов), Пламли (13 + 11 подборов), Вашингтон (12 + 7 передач) – старт; Джонс (5), Маледон (5), Макгауэнс (3), Ричардс (2), Тор (0).
Чикаго – Вашингтон 115:111 (29:22, 23:27, 28:32, 35:30)
Чикаго: Дерозан (27 + 7 подборов + 5 потерь), Лавин (25 + 7 подборов + 6 потерь), Вучевич (25 + 11 подборов), Уильямс (11), Карузо (5 + 9 передач) – старт; Досунму (8), Уайт (6), Драммонд (4), Драгич (2), Джонс (2).
Вашингтон: Порзингис (28 + 9 подборов + 5 потерь), Кузма (21), Моррис (17 + 8 передач), Кисперт (10), Авдия (10 + 6 передач) – старт; Гэффорд (10), Бартон (6), Гибсон (5), Гудвин (4), Гилл (0).
Мемфис – Оклахома-Сити 123:102 (27:25, 30:27, 37:35, 29:15)
Мемфис: Морэнт (26 + 13 подборов + 11 передач), Брукс (24), Джарен Джексон (12 + 5 блок-шотов), Адамс (8), Кончар (7) – старт; Кларк (17 + 8 подборов), Альдама (14), Родди (8), Уильямс (4), Джонс (3), Тиллман (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26 + 7 передач + 5 потерь), Гидди (10 + 10 подборов), Покушевски (10), Робинсон-Эрл (9 + 9 подборов), Уильямс (7) – старт; Мэнн (12), Оморуйи (11), Джо (8), Уиггинс (6), Мускала (3), Уильямс (0).
Новый Орлеан – Детройт 104:98 (27:28, 29:15, 23:30, 25:25)
Новый Орлеан: Уильямсон (29 + 10 подборов), Мерфи (20), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Макколлум (8), Дэниэлс (6) – старт; Маршалл (17), Нэнс (5 + 9 подборов), Грэм (3), Альварадо (2).
Детройт: Хэйс (17 + 12 передач), Айви (12), Стюарт (10), Богданович (5), Бэгли (0) – старт; Бей (25), Беркс (14), Дюрен (12 + 13 подборов), Нокс (3), Джозеф (0), Диалло (0).
Милуоки – Сакраменто 126:113 (34:29, 34:32, 29:33, 29:19)
Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 7 передач), Холидэй (31 + 6 передач), Б. Лопес (17 + 9 подборов), Миддлтон (14 + 6 передач), Аллен (10) – старт; Портис (7), Коннотон (6), Картер (3), Хилл (3), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).
Сакраменто: Сабонис (23 + 12 подборов + 7 передач), Барнс (20), Фокс (15), Мюррэй (15), Хертер (13) – старт; Монк (16), Мету (5), Митчелл (4), Холмс (2), Лень (0), Окпала (0), Эллис (0), Деллаведова (0), Лайлс (0).
Миннесота – Индиана 121:115 (35:17, 28:44, 27:29, 31:25)
Миннесота: Расселл (28), Эдвардс (26 + 8 подборов + 8 передач + 6 перехватов + 6 потерь), Гобер (16 + 21 подбор), Макдэниэлс (12), Андерсон (7) – старт; Науэлл (14), Маклафлин (6), Рид (6 + 7 подборов), Гарза (4), Риверс (2), Мур (0).
Индиана: Халибертон (26 + 15 передач), Хилд (26), Тернер (23 + 7 подборов + 4 блок-шота), Несмит (9), Нембард (7) – старт; Матурин (14), Джексон (4), Макконнелл (4), Бриссетт (2), Битадзе (0), Браун (0).
Юта – Голден Стэйт 124:123 (30:35, 36:34, 34:22, 24:32)
Юта: Кларксон (22 + 9 передач), Бизли (18), Секстон (17), Олиник (15), Кесслер (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Фонтеккьо (18), Александер-Уокер (11 + 7 подборов), Гэй (9), Вандербилт (4), Агбаджи (0).
Голден Стэйт: Пул (36 + 8 передач + 6 потерь), Томпсон (22), Грин (7), Луни (7 + 9 подборов), Джером (4) – старт; Куминга (24), Дивинченцо (7 + 9 подборов + 7 передач), Лэмб (7), Муди (6), Уайзмен (3).
Финикс – Бостон 98:125 (21:31, 21:38, 23:35, 33:21)
Финикс: Букер (17), Крэйг (11), Эйтон (8 + 7 подборов), Пол (4), Бриджес (4) – старт; Окоги (28 + 7 подборов), Пэйн (12), Шэмет (6), Шарич (4), Лэндейл (2), Ли (2), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0).
Бостон: Браун (25 + 7 подборов), Тейтум (25), Г. Уильямс (14), Гриффин (9 + 9 подборов), Смарт (4 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Брогдон (16), Корнет (12), Уайт (7 + 6 передач), Притчард (7), Хаузер (6), Джексон (0), Вонле (0).