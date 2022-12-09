НБА: Майами оказалось сильнее Клипперс, Портленд и Денвер выявили победителя на последней секунде
В четверг, 8 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.
Майами – Клипперс 115:110 (20:28, 36:26, 28:33, 31:23)
Майами: Адебайо (31 + 10 подборов), Батлер (26 + 8 передач), Хирро (19 + 9 подборов), Калеб Мартин (17 + 8 подборов), Смит (2) – старт; Струс (8), Оладипо (6), Дедмон (6), Хайсмит (0).
Клипперс: Джордж (29 + 8 подборов + 7 передач), Джексон (20), Батюм (11), М-с Моррис (11), Зубац (9 + 8 подборов) – старт; Уолл (9 + 8 передач), Бостон (7), Кеннард (7), Ковингтон (5), Браун (2).
Сан-Антонио – Хьюстон 118:109 (24:29, 27:25, 39:23, 28:32)
Сан-Антонио: Джонсон (32 + 7 подборов), Джонс (26), Лэнгфорд (11), Коллинз (10 + 5 потерь), Брэнэм (5) – старт; Макдермотт (12), Ричардсон (12), Бэсси (10 + 4 блок-шота), Роби (0), Джонсон (0).
Хьюстон: Смит (23), Шенгюн (16 + 11 подборов), Грин (14), Гордон (14), Портер (12) – старт; Никс (8), Исон (8), Марьянович (7), Мартин (3), Кристофер (2), Вашингтон (2), Гаруба (0).
Портленд – Денвер 120:121 (36:30, 28:33, 35:26, 21:32)
Портленд: Лиллард (40 + 12 передач), Нуркич (21 + 9 подборов), Грант (18), Харт (12), Саймонс (6) – старт; Юбэнкс (7), Шарп (7), Уинслоу (4), Джонсон (3), Уотфорд (2).
Денвер: Йокич (33 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Дж. Мюррэй (21 + 8 передач), Гордон (20), Браун (10), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Хайлэнд (13), Грин (6), Браун (6), Джордан (5), Чанчар (0).