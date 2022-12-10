НБА: Нью-Йорк Михайлюка разгромил Шарлотт, Сакраменто без Леня обыграло Кливленд
В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Шарлотт – Нью-Йорк 102:121 (20:22, 29:33, 22:34, 31:32)
Шарлотт: Розир (24), Убре (22), Пламли (13 + 9 подборов), Вашингтон (10), Макдэниэлс (4) – старт; Макгауэнс (10), Маледон (8), Букнайт (5), Джонс (4), Ричардс (2), Тор (0).
Нью-Йорк: Рэндл (33 + 7 подборов), Барретт (26 + 7 подборов), Брансон (11 + 11 передач), Граймс (11), Робинсон (6 + 13 подборов) – старт; Хартенштайн (11 + 8 подборов), Куикли (11), Макбрайд (10), Симс (2), Михайлюк (0).
Орландо – Торонто 113:109 (37:25, 30:38, 27:24, 19:22)
Орландо: Ф. Вагнер (34), Банкеро (23), Фульц (15), М. Вагнер (11), Бол (10) – старт; Энтони (18), Бамба (2 + 13 подборов), Скофилд (0), Харрис (0), Росс (0).
Торонто: Сиакам (36 + 9 подборов + 7 передач), Ванвлит (19 + 6 передач), Ануноби (12 + 8 подборов + 5 перехватов), Барнс (6), Колоко (0) – старт; Трент (20), Буше (10), Янг (5), Берч (1).
Индиана – Вашингтон 121:111 (31:33, 38:32, 26:24, 26:22)
Индиана: Хилд (28), Халибертон (23 + 11 передач), Тернер (14), Нембард (3), Смит (3) – старт; Матурин (18 + 8 подборов), Бриссетт (16 + 8 подборов), Несмит (9), Битадзе (5), Макконнелл (2), Тэйлор (0).
Вашингтон: Порзингис (29 + 9 подборов), Кузма (27 + 7 подборов + 7 передач), Авдия (14 + 9 подборов), Кисперт (8), Моррис (7) – старт; Гудвин (19 + 5 перехватов), Гэффорд (7), Гибсон (0), Гилл (0).
Кливленд – Сакраменто 95:106 (20:31, 29:18, 31:30, 15:27)
Кливленд: Леверт (22 + 6 передач), Гарлэнд (18 + 6 передач + 6 потерь), Мобли (17 + 7 подборов), Аллен (9 + 8 подборов + 5 потерь), Стивенс (7 + 8 подборов) – старт; Осман (17), Окоро (3), Нето (2).
Сакраменто: Барнс (20), Хертер (19), Мюррэй (18), Сабонис (18 + 18 подборов + 6 передач), Митчелл (8 + 6 передач) – старт; Монк (9 + 5 потерь), Мету (6), Лайлс (5), Деллаведова (3), Окпала (0).
Бруклин – Атланта 120:116 (36:30, 32:34, 28:26, 24:26)
Бруклин: Дюрэнт (34), Ирвинг (33 + 11 подборов + 6 потерь), Харрис (10), О'Нил (6 + 9 подборов), Симмонс (6 + 7 передач) – старт; Уоррен (14), Сет Карри (11), Самнер (6), Шарп (0).
Атланта: Янг (33 + 9 передач + 8 потерь), Капела (15 + 11 подборов), Гриффин (10), А. Холидэй (4), Джонсон (2 + 7 подборов) – старт; Богданович (31), Форрест (11), Оконгву (6 + 7 подборов), Калвер (4), Дж. Холидэй (0).
Филадельфия – Лейкерс 133:122 OT (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2)
Филадельфия: Эмбиид (38 + 12 подборов + 7 потерь), Мелтон (33 + 7 перехватов), Харден (28 + 12 передач + 5 потерь), Харрис (14 + 9 подборов), Такер (3) – старт; Тайбулл (9), Милтон (6), Коркмаз (2), Харрелл (0), Рид (0).
Лейкерс: Дэвис (31 + 12 подборов), Джеймс (23 + 6 передач), Уокер (15), Беверли (9), Шредер (4) – старт; Ривз (25), Уэстбрук (12 + 11 подборов + 11 передач), Брайант (3), Браун (0).
Мемфис – Детройт 114:103 (34:27, 27:26, 37:25, 16:25)
Мемфис: Джарен Джексон (20 + 4 блок-шота), Брукс (16), Морэнт (15 + 12 передач), Адамс (10 + 8 подборов), Кончар (8) – старт; Кларк (17 + 7 подборов), Джонс (10 + 7 передач), Альдама (9), Родди (7), Уильямс (2), Чендлер (0), Тиллман (0).
Детройт: Богданович (19), Стюарт (13 + 7 подборов), Айви (10 + 5 потерь), Дюрен (10 + 12 подборов), Хэйс (5) – старт; Бэгли (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Нокс (13), Бей (10), Беркс (6), Макгрудер (2), Джозеф (1).
Нью-Орлеан – Финикс 128:117 (26:27, 29:25, 40:30, 33:35)
Нью-Орлеан: Уильямсон (35 + 7 подборов), Макколлум (18 + 7 подборов), Валанчюнас (12 + 10 подборов), Дэниэлс (4), Мерфи (3) – старт; Альварадо (20), Нэнс (17 + 9 подборов), Маршалл (14), Грэм (5).
Финикс: Эйтон (25 + 14 подборов), Пол (24 + 8 подборов + 7 передач), Букер (14 + 7 передач), Крэйг (14), Бриджес (11) – старт; Ли (12), Лэндейл (9), Пэйн (5), Окоги (3), Шарич (0), Шэмет (0).
Юта – Миннесота 108:118 (24:28, 22:33, 33:21, 29:36)
Юта: Бизли (23), Кларксон (21 + 5 потерь), Александер-Уокер (11), Олиник (10), Кесслер (6 + 7 подборов) – старт; Конли (17 + 6 передач), Вандербилт (12 + 10 подборов), Агбаджи (5), Гэй (3), Хортон-Такер (0).
Миннесота: Расселл (30), Гобер (22 + 13 подборов), Андерсон (15 + 7 подборов + 12 передач), Эдвардс (14), Макдэниэлс (11) – старт; Рид (12), Науэлл (9), Риверс (5), Маклафлин (0), Мур (0).
Даллас – Милуоки 105:106 (33:32, 15:20, 36:21, 21:33)
Даллас: Дончич (33 + 11 передач), Динуидди (15), Пауэлл (9), Хардуэй (8), Финни-Смит (5 + 8 подборов) – старт; Вуд (14 + 9 подборов), Грин (8), Клебер (8), Буллок (5).
Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 10 подборов + 7 потерь), Миддлтон (19), Холидэй (17 + 7 подборов + 6 передач), Аллен (12), Б. Лопес (4) – старт; Портис (10 + 8 подборов), Коннотон (8 + 7 подборов), Хилл (6), Картер (2).