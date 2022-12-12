НБА: Лейкерс обыграли Детройт, Нью-Йорк Михайлюка оказался сильнее Сакраменто Леня
В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Новый Орлеан – Финикс 129:124 OT (29:36, 28:22, 41:35, 19:24, 12:7)
Новый Орлеан: Уильямсон (35 + 8 подборов + 5 потерь), Макколлум (29 + 7 передач), Дэниэлс (11 + 8 передач), Мерфи (9 + 7 подборов), Валанчюнас (8 + 10 подборов) – старт; Маршалл (16), Нэнс (15 + 7 подборов), Грэм (4), Альварадо (2), Эрнангомес (0).
Финикс: Эйтон (28 + 12 подборов), Бриджес (27), Крэйг (14 + 7 подборов), Пол (6 + 11 передач), Шарич (5) – старт; Пэйн (17), Ли (12), Лэндейл (8 + 7 подборов), Шэмет (5), Окоги (2).
Нью-Йорк – Сакраменто 112:99 (36:22, 30:28, 29:30, 17:19)
Нью-Йорк: Барретт (27 + 9 подборов + 6 передач), Рэндл (27 + 8 подборов), Брансон (18 + 5 потерь), Робинсон (12 + 9 подборов), Граймс (7) – старт; Куикли (12), Макбрайд (5), Хартенштайн (4 + 9 подборов), Симс (0).
Сакраменто: Сабонис (20 + 12 подборов), Мюррэй (18 + 7 подборов), Хертер (17 + 6 передач), Барнс (15), Митчелл (7) – старт; Монк (12), Лайлс (8), Деллаведова (2), Окпала (0), Дэвис (0), Мету (0).
Орландо – Торонто 111:99 (18:19, 29:20, 35:36, 29:24)
Орландо: Ф. Вагнер (23), Банкеро (20 + 12 подборов), Фульц (7 + 5 потерь), Бол (6), М. Вагнер (6) – старт; Бамба (18 + 9 подборов), Энтони (14 + 6 передач), Росс (8), Харрис (6), Скофилд (3).
Торонто: Трент (24), Ванвлит (20 + 7 передач), Сиакам (19 + 7 передач), Барнс (11), Колоко (2) – старт; Буше (12), Берч (9), Янг (2), Бэнтон (0).
Филадельфия – Шарлотт 131:113 (20:21, 41:33, 35:33, 35:26)
Филадельфия: Эмбиид (53 + 12 подборов), Харден (19 + 9 подборов + 16 передач), Харрис (17), Мелтон (12), Такер (3) – старт; Милтон (11), Харрелл (9), Коркмаз (4), Ньянг (3), Спрингер (0), Тайбулл (0), Рид (0).
Шарлотт: Убре (29), Розир (29 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Макдэниэлс (15), Пламли (7 + 12 подборов), Вашингтон (4) – старт; Ричардс (9 + 8 подборов), Маледон (9), Джонс (6), Букнайт (3), Макгауэнс (2), Тор (0).
Детройт – Лейкерс 117:124 (26:32, 23:29, 41:30, 27:33)
Детройт: Богданович (38), Айви (16), Стюарт (8), Хэйс (5 + 9 передач), Дюрен (3 + 13 подборов) – старт; Бей (14), Беркс (11), Бэгли (10), Джозеф (7 + 7 передач), Нокс (5).
Лейкерс: Джеймс (35), Дэвис (34 + 15 подборов + 7 передач), Уокер (18), Шредер (5), Беверли (5) – старт; Уэстбрук (11 + 9 передач), Ривз (9), Брайант (5), Браун (2), Нанн (0).
Атланта – Чикаго 123:122 OT (22:27, 36:23, 27:28, 25:32, 13:12)
Атланта: Янг (19 + 14 передач + 6 потерь), Гриффин (17), Хантер (16), Капела (15 + 14 подборов), Форрест (7) – старт; Богданович (28 + 7 подборов), Оконгву (14 + 9 подборов), А. Холидэй (6), Джонсон (1), Дж. Холидэй (0).
Чикаго: Дерозан (34 + 13 подборов + 8 передач), Лавин (21 + 7 потерь), Вучевич (13 + 8 подборов), Уильямс (8 + 7 подборов), Досунму (2) – старт; Драммонд (14 + 9 подборов + 5 перехватов), Джонс (14), Уайт (12), Драгич (2 + 6 передач), Грин (2).
Хьюстон – Милуоки 97:92 (19:25, 31:23, 24:31, 23:13)
Хьюстон: Грин (30 + 7 подборов), Портер (18 + 7 передач), Гордон (9), Шенгюн (8 + 8 подборов), Смит (6 + 10 подборов) – старт; Мартин (10 + 7 подборов), Мэтьюз (5), Никс (5), Фернанду (4), Гаруба (2), Исон (0).
Милуоки: Холидэй (25 + 8 передач + 5 потерь), Я. Адетокумбо (16 + 18 подборов), Аллен (11), Б. Лопес (7), Миддлтон (0) – старт; Портис (17 + 15 подборов), Картер (9), Коннотон (7), Нвора (0), Хилл (0).