ЛеБрон отобрал у Коби Брайанта рождественский рекорд
Минувшей рождественской ночью Лейкерс на выезде уступили Далласу 115:124.
Как бы лидер "озерников" ЛеБрон Джеймс не старался, но усилий 37-летнего форварда оказалось недостаточно, чтобы остановить Маверикс, установивших новый рекорд НБА.
Единственной радостью для Джеймса может стать тот факт, что он обошел великого Коби Брайанта по количеству проведенных матчей в Рождество.
Согласно с НБА, ЛеБрон провел свою 17-ю игру в рождественскую ночь, став единоличным обладателем рекорда - никто не играл в Рождество чаще, чем Джеймс.
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Среди действующих игроков лиги в ТОП-10 списка присутствует только одноклубник Джеймса Расселл Уэстбрук, для которого встреча с Далласом стала 12-й в праздничный вечер.