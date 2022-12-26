ЛеБрон отобрал у Коби Брайанта рождественский рекорд

Символично, что он это сделал в составе "пурпурно-золотых".

Минувшей рождественской ночью Лейкерс на выезде уступили Далласу 115:124.

Как бы лидер "озерников" ЛеБрон Джеймс не старался, но усилий 37-летнего форварда оказалось недостаточно, чтобы остановить Маверикс, установивших новый рекорд НБА.

Единственной радостью для Джеймса может стать тот факт, что он обошел великого Коби Брайанта по количеству проведенных матчей в Рождество.

Согласно с НБА, ЛеБрон провел свою 17-ю игру в рождественскую ночь, став единоличным обладателем рекорда - никто не играл в Рождество чаще, чем Джеймс.

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Среди действующих игроков лиги в ТОП-10 списка присутствует только одноклубник Джеймса Расселл Уэстбрук, для которого встреча с Далласом стала 12-й в праздничный вечер.