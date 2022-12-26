Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией

Звездный защитник Филадельфии Джеймс Харден серьезно рассматривает возможность возвращения в Хьюстон будущим летом, сообщает ESPN.

Минувшим летом Харден отказался от последнего года по старому контракту, в итоге подписав двухлетнее продление с Сиксерс с опцией игрока на второй год.

Отказавшись от опции на сезон-2023/24, 33-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.

По словам источников, Харден и его ближайшее окружение в последние месяцы открыто взвешивали вариант с возвращением в Хьюстон.

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Несмотря на то, что "Борода" был вынужден уйти из Рокетс в январе 2021 года, он сохранил что-то вроде "магнитной тяги" к городу: ему нравится местное сообщество, образ жизни, его семье там также было комфортно.

За этот переход выступает еще тот факт, что следующим летом у Рокетс будет много места под потолком зарплат. Команда, которая в последние годы не боролась ни за что серьезное, кроме драфт-пиков, набрала молодежь, которой понадобится лидер в лице Хардена.

Руководству франшизы придется оценить, насколько, по их мнению, приход Хардена поможет развитию молодого ядра талантов, включая Джейлена Грина, Джабари Смита и Кевина Портера-младшего.