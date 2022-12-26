iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией

Вполне возможно, что следующим летом состоится одно из самых громких возвращений за последние годы.
Сегодня, 19:59
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звездный защитник Филадельфии Джеймс Харден серьезно рассматривает возможность возвращения в Хьюстон будущим летом, сообщает ESPN.

Минувшим летом Харден отказался от последнего года по старому контракту, в итоге подписав двухлетнее продление с Сиксерс с опцией игрока на второй год.

Отказавшись от опции на сезон-2023/24, 33-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.

По словам источников, Харден и его ближайшее окружение в последние месяцы открыто взвешивали вариант с возвращением в Хьюстон.

Читай также: Даллас установил свой рекорд НБА по результативности

Несмотря на то, что "Борода" был вынужден уйти из Рокетс в январе 2021 года, он сохранил что-то вроде "магнитной тяги" к городу: ему нравится местное сообщество, образ жизни, его семье там также было комфортно.

За этот переход выступает еще тот факт, что следующим летом у Рокетс будет много места под потолком зарплат. Команда, которая в последние годы не боролась ни за что серьезное, кроме драфт-пиков, набрала молодежь, которой понадобится лидер в лице Хардена.

Руководству франшизы придется оценить, насколько, по их мнению, приход Хардена поможет развитию молодого ядра талантов, включая Джейлена Грина, Джабари Смита и Кевина Портера-младшего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

Харден: Меня обвиняли, что я решил уйти из Бруклина, но потом Дюрант сделал то же самое Харден: Меня обвиняли, что я решил уйти из Бруклина, но потом Дюрант сделал то же самое
Пи Джей Такер устроил фанатам Рождество, купив каждому по подарку за 500 долларов Пи Джей Такер устроил фанатам Рождество, купив каждому по подарку за 500 долларов
Эмбиид: Фанаты Филадельфии хотят, чтобы меня обменяли Эмбиид: Фанаты Филадельфии хотят, чтобы меня обменяли
НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа22:28
Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала
Украина21:56
Арсенал сделал предложение по Мудрику, Шахтер хочет "куда больше" - Романо
Европа21:39
Ливерпуль одержал дежурную победу над Астон Виллой
НБА20:57
ЛеБрон отобрал у Коби Брайанта рождественский рекорд
Европа20:55
Робертсон - лучший ассистент в истории АПЛ среди защитников
Украина20:46
Украина, Испания и Португалия подали общую заявку на проведение ЧМ-2030
Европа20:22
Левандовски назвал причины перехода в Барселону
НБА19:59
Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией
Европа19:50
Челси определился с приоритетной целью в летнее трансферное окно
Европа19:38
АПЛ: Вулверхэмптон на последних секундах вырвал победу у Эвертона Миколенко, Ньюкасл разгромил Лестер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK