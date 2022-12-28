iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Голден Стэйт обыграл Шарлотт, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Далласу

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:10
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.

Орландо – Лейкерс 110:129 (27:33, 28:32, 28:27, 27:37)

Орландо: Фульц (16), Ф. Вагнер (15), М. Вагнер (12), Бол (10), Банкеро (4) – старт; Картер (15), Росс (13), Харрис (9), Энтони (8), Бамба (5), Хьюстан (3), Хэмптон (0).

Лейкерс: Джеймс (28 + 7 подборов), Брайант (21 + 10 подборов), Беверли (14), Уокер (10), Шредер (7) – старт; Уэстбрук (15 + 13 подборов + 13 передач), Браун (15), Ривз (8), Нанн (6), Гэбриэл (5), Кристи (0).

Вашингтон – Филадельфия 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26)

Вашингтон: Порзингис (24 + 10 подборов), Бил (19), Кузма (14 + 8 подборов), Моррис (8 + 7 передач), Гэффорд (8) – старт; Хатимура (14), Кисперт (8), Райт (7), Авдия (7), Гибсон (7).

Филадельфия: Эмбиид (48 + 10 подборов), Харден (26 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Харрис (15), Мелтон (6), Такер (0) – старт; Харрелл (9), Ньянг (3), Хауз (3), Милтон (1), Тайбулл (0), Рид (0).

Бостон – Хьюстон 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21)

Бостон: Браун (39), Тейтум (38 + 8 подборов), Смарт (9 + 6 передач), Уайт (6 + 7 подборов), Хорфорд (3) – старт; Р. Уильямс (11 + 15 подборов), Г. Уильямс (8), Брогдон (6 + 8 передач), Джексон (3), Хаузер (3), Корнет (0), Вонле (0).

Хьюстон: Грин (28), Портер (22 + 9 передач), Мартин (17), Смит (6 + 9 подборов), Шенгюн (0 + 9 подборов) – старт; Вашингтон (10), Мэтьюз (6), Исон (6), Фернанду (4), Гаруба (2), Кристофер (1).

Торонто – Клипперс 113:124 (29:27, 27:33, 26:37, 31:27)

Торонто: Сиакам (36 + 9 подборов), Ануноби (18), Барнс (17 + 12 подборов + 8 передач), Ванвлит (4 + 7 передач), Эрнангомес (0) – старт; Трент (20), Флинн (10), Колоко (4), Янг (4), Берч (0), Буше (0).

Клипперс: Джордж (23 + 7 подборов), Зубац (23 + 16 подборов), Джексон (20), Ленард (15 + 7 подборов + 8 передач), М-с Моррис (10) – старт; Пауэлл (22), Батюм (9 + 7 подборов), Мэнн (2), Коффи (0), Кеннард (0).

Индиана – Атланта 129:114 (30:27, 34:27, 32:32, 33:28)

Индиана: Хилд (28 + 9 подборов), Халибертон (23 + 7 передач), Тернер (18), Нембард (5), Несмит (3) – старт; Матурин (18), Бриссетт (16), Смит (9 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач), Дуарте (3), Джексон (0), Джонсон (0), Тэйлор (0).

Атланта: Коллинз (26 + 10 подборов), Янг (22 + 10 передач), Богданович (18), Мюррэй (14), Оконгву (6 + 8 подборов) – старт; Гриффин (9), Джонсон (8 + 9 подборов), Камински (4), Дж. Холидэй (3), Крейчи (2), Форрест (2), А. Холидэй (0), Мартин (0).

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 8 передач + 4 блок-шота), Уильямс (15 + 9 подборов), Дорт (9), Гидди (7 + 7 подборов + 8 передач), Покушевски (3) – старт; Мускала (19), Мэнн (17), Уиггинс (12), Бэйзли (7), Уильямс (7), Джо (6).

Сан-Антонио: Васселл (20), Джонсон (19), Сохан (16 + 9 подборов), Джонс (14), Пелтль (10) – старт; Коллинз (11 + 8 подборов), Ричардсон (9), Джонсон (6), Брэнэм (5), Роби (2), Бэсси (2), Лэнгфорд (0).

Мемфис – Финикс 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)

Мемфис: Морэнт (34 + 6 передач), Бэйн (14), Брукс (7), Джарен Джексон (6 + 7 подборов), Адамс (6 + 10 подборов) – старт; Тиллман (9), Кларк (8 + 8 подборов), Уильямс (7), Кончар (5), Чендлер (5), Альдама (3), Родди (2), Ларэвиа (1), Джонс (1).

Финикс: Лэндейл (16), Эйтон (15 + 10 подборов), Пол (14 + 6 передач), Бриджес (10), Крэйг (10 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (26 + 8 передач), Окоги (12), Ли (12), Бийомбо (4), Шарич (3), Уэйнрайт (3).

Даллас – Нью-Йорк 126:121 OT (28:30, 27:33, 27:29, 33:23, 11:6)

Даллас: Дончич (60 + 21 подбор + 10 передач), Динуидди (25), Вуд (19 + 9 подборов), Хардуэй (11), Пауэлл (2) – старт; Бертанс (5), Буллок (3), Уокер (1), Макги (0), Райт (0), Ниликина (0).

Нью-Йорк: Граймс (33), Рэндл (29 + 18 подборов), Робинсон (20 + 16 подборов), Куикли (13 + 15 передач), Барретт (0) – старт; Макбрайд (14), Хартенштайн (5), Роуз (5), Симс (2 + 8 подборов).

Голден Стэйт – Шарлотт 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)

Голден Стэйт: Томпсон (29), Пул (24 + 6 передач), Луни (11 + 9 подборов), Др. Грин (9 + 10 подборов), Дивинченцо (0 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Куминга (14), Уайзмен (8), Лэмб (6), Джером (5), Муди (4).

Шарлотт: Болл (21 + 10 подборов), Розир (19), Вашингтон (14), Хэйворд (14), Пламли (7 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Макдэниэлс (12 + 7 подборов), Тор (7), Уильямс (6), Маледон (5).

Сакраменто – Денвер 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)

Сакраменто: Фокс (26 + 5 потерь), Хертер (21), Барнс (13 + 8 подборов), Мюррэй (11), Лень (2) – старт; Лайлс (11 + 10 подборов), Монк (8), Холмс (8 + 7 подборов), Митчелл (6 + 9 передач), Окпала (0).

Денвер: Портер (30), Дж. Мюррэй (25 + 7 передач), Йокич (20 + 9 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Ннаджи (0) – старт; Чанчар (8), Хайлэнд (5 + 6 передач), Джордан (4), Рид (4), Браун (4), Браун (2), Смит (0).


Статьи по теме

Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерамвів Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерамвів
Джервонта Дэвис был арестован, ближайший бой оказался на грани срыва Джервонта Дэвис был арестован, ближайший бой оказался на грани срыва
Специя планирует выкупить контракт Коваленко Специя планирует выкупить контракт Коваленко
Наследие для истории: Комната Месси, где жила сборная Аргентины на ЧМ-2022, станет музеем Наследие для истории: Комната Месси, где жила сборная Аргентины на ЧМ-2022, станет музеем
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

ЧМ-202210:30
Доминация десяток, Гризманн - лучшая семерка: символическая сборная ЧМ-2022 по номерамвів
Бокс10:26
Джервонта Дэвис был арестован, ближайший бой оказался на грани срыва
Европа09:38
Специя планирует выкупить контракт Коваленко
ЧМ-202209:31
Наследие для истории: Комната Месси, где жила сборная Аргентины на ЧМ-2022, станет музеем
Бокс08:56
"Усик - маг, а Фьюри - очень хорош": Бывший тренер Уайта сделал прогноз на бой Александра и Тайсона
НХЛ08:32
НХЛ: Ванкувер разгромил Сан-Хосе, Сент-Луис и Торонто определили победителя в овертайме
НБА08:10
НБА: Голден Стэйт обыграл Шарлотт, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Далласу
Европа07:45
Аталанта определилась с судьбой Малиновского
ЧМ-202207:23
Сборная Аргентины отказалась посетить президентский дворец с Кубком мира
Европа00:54
Роберто: Я хочу остаться в Барселоне, но клуб все еще не предложил мне новый контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK