НБА: Голден Стэйт обыграл Шарлотт, Нью-Йорк Михайлюка проиграл Далласу
Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Орландо – Лейкерс 110:129 (27:33, 28:32, 28:27, 27:37)
Орландо: Фульц (16), Ф. Вагнер (15), М. Вагнер (12), Бол (10), Банкеро (4) – старт; Картер (15), Росс (13), Харрис (9), Энтони (8), Бамба (5), Хьюстан (3), Хэмптон (0).
Лейкерс: Джеймс (28 + 7 подборов), Брайант (21 + 10 подборов), Беверли (14), Уокер (10), Шредер (7) – старт; Уэстбрук (15 + 13 подборов + 13 передач), Браун (15), Ривз (8), Нанн (6), Гэбриэл (5), Кристи (0).
Вашингтон – Филадельфия 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26)
Вашингтон: Порзингис (24 + 10 подборов), Бил (19), Кузма (14 + 8 подборов), Моррис (8 + 7 передач), Гэффорд (8) – старт; Хатимура (14), Кисперт (8), Райт (7), Авдия (7), Гибсон (7).
Филадельфия: Эмбиид (48 + 10 подборов), Харден (26 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Харрис (15), Мелтон (6), Такер (0) – старт; Харрелл (9), Ньянг (3), Хауз (3), Милтон (1), Тайбулл (0), Рид (0).
Бостон – Хьюстон 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21)
Бостон: Браун (39), Тейтум (38 + 8 подборов), Смарт (9 + 6 передач), Уайт (6 + 7 подборов), Хорфорд (3) – старт; Р. Уильямс (11 + 15 подборов), Г. Уильямс (8), Брогдон (6 + 8 передач), Джексон (3), Хаузер (3), Корнет (0), Вонле (0).
Хьюстон: Грин (28), Портер (22 + 9 передач), Мартин (17), Смит (6 + 9 подборов), Шенгюн (0 + 9 подборов) – старт; Вашингтон (10), Мэтьюз (6), Исон (6), Фернанду (4), Гаруба (2), Кристофер (1).
Торонто – Клипперс 113:124 (29:27, 27:33, 26:37, 31:27)
Торонто: Сиакам (36 + 9 подборов), Ануноби (18), Барнс (17 + 12 подборов + 8 передач), Ванвлит (4 + 7 передач), Эрнангомес (0) – старт; Трент (20), Флинн (10), Колоко (4), Янг (4), Берч (0), Буше (0).
Клипперс: Джордж (23 + 7 подборов), Зубац (23 + 16 подборов), Джексон (20), Ленард (15 + 7 подборов + 8 передач), М-с Моррис (10) – старт; Пауэлл (22), Батюм (9 + 7 подборов), Мэнн (2), Коффи (0), Кеннард (0).
Индиана – Атланта 129:114 (30:27, 34:27, 32:32, 33:28)
Индиана: Хилд (28 + 9 подборов), Халибертон (23 + 7 передач), Тернер (18), Нембард (5), Несмит (3) – старт; Матурин (18), Бриссетт (16), Смит (9 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач), Дуарте (3), Джексон (0), Джонсон (0), Тэйлор (0).
Атланта: Коллинз (26 + 10 подборов), Янг (22 + 10 передач), Богданович (18), Мюррэй (14), Оконгву (6 + 8 подборов) – старт; Гриффин (9), Джонсон (8 + 9 подборов), Камински (4), Дж. Холидэй (3), Крейчи (2), Форрест (2), А. Холидэй (0), Мартин (0).
Оклахома-Сити – Сан-Антонио 130:114 (38:33, 32:27, 25:33, 35:21)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 8 передач + 4 блок-шота), Уильямс (15 + 9 подборов), Дорт (9), Гидди (7 + 7 подборов + 8 передач), Покушевски (3) – старт; Мускала (19), Мэнн (17), Уиггинс (12), Бэйзли (7), Уильямс (7), Джо (6).
Сан-Антонио: Васселл (20), Джонсон (19), Сохан (16 + 9 подборов), Джонс (14), Пелтль (10) – старт; Коллинз (11 + 8 подборов), Ричардсон (9), Джонсон (6), Брэнэм (5), Роби (2), Бэсси (2), Лэнгфорд (0).
Мемфис – Финикс 108:125 (22:23, 27:42, 31:32, 28:28)
Мемфис: Морэнт (34 + 6 передач), Бэйн (14), Брукс (7), Джарен Джексон (6 + 7 подборов), Адамс (6 + 10 подборов) – старт; Тиллман (9), Кларк (8 + 8 подборов), Уильямс (7), Кончар (5), Чендлер (5), Альдама (3), Родди (2), Ларэвиа (1), Джонс (1).
Финикс: Лэндейл (16), Эйтон (15 + 10 подборов), Пол (14 + 6 передач), Бриджес (10), Крэйг (10 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (26 + 8 передач), Окоги (12), Ли (12), Бийомбо (4), Шарич (3), Уэйнрайт (3).
Даллас – Нью-Йорк 126:121 OT (28:30, 27:33, 27:29, 33:23, 11:6)
Даллас: Дончич (60 + 21 подбор + 10 передач), Динуидди (25), Вуд (19 + 9 подборов), Хардуэй (11), Пауэлл (2) – старт; Бертанс (5), Буллок (3), Уокер (1), Макги (0), Райт (0), Ниликина (0).
Нью-Йорк: Граймс (33), Рэндл (29 + 18 подборов), Робинсон (20 + 16 подборов), Куикли (13 + 15 передач), Барретт (0) – старт; Макбрайд (14), Хартенштайн (5), Роуз (5), Симс (2 + 8 подборов).
Голден Стэйт – Шарлотт 110:105 (37:26, 28:26, 24:26, 21:27)
Голден Стэйт: Томпсон (29), Пул (24 + 6 передач), Луни (11 + 9 подборов), Др. Грин (9 + 10 подборов), Дивинченцо (0 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Куминга (14), Уайзмен (8), Лэмб (6), Джером (5), Муди (4).
Шарлотт: Болл (21 + 10 подборов), Розир (19), Вашингтон (14), Хэйворд (14), Пламли (7 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Макдэниэлс (12 + 7 подборов), Тор (7), Уильямс (6), Маледон (5).
Сакраменто – Денвер 106:113 (32:20, 24:27, 27:32, 23:34)
Сакраменто: Фокс (26 + 5 потерь), Хертер (21), Барнс (13 + 8 подборов), Мюррэй (11), Лень (2) – старт; Лайлс (11 + 10 подборов), Монк (8), Холмс (8 + 7 подборов), Митчелл (6 + 9 передач), Окпала (0).
Денвер: Портер (30), Дж. Мюррэй (25 + 7 передач), Йокич (20 + 9 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Ннаджи (0) – старт; Чанчар (8), Хайлэнд (5 + 6 передач), Джордан (4), Рид (4), Браун (4), Браун (2), Смит (0).