Дюрант вылетел на длительный срок из-за травмы колена

Форвард Бруклина Кевин Дюрант пропустит примерно месяц из-за травмы колена, сообщает ESPN.

В понедельник, 9 января, Нетс объявили, что у 34-летнего игрока диагностировали изолированное растяжение внутренней боковой связки правого колена. Ожидается, что он будет повторно обследован через две недели.

Дюрант получил травму в третьей четверти матча против Майами (102:101) во время столкновения с Джимми Батлером. Форвард Хит упал на ногу Кей Ди после блок-шота от Бена Симмонса.

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Звездный игрок Бруклина пропустил шесть недель из-за такой же травмы левого колена в январе прошлого сезона.

При этом команда уверена, что на этот раз травма оказалась менее серьезной и Кевин пропустит не более четырех недель.