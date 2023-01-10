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Баскетбол

Клубы НБА готовятся, что ЛеБрон запросит обмен из Лейкерс в межсезонье

Вполне возможно, что будущим летом Джеймс покинет Лос-Анджелес.
Сегодня, 18:26
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Последние несколько лет союз ЛеБрона Джеймса и Лейкерс не соответствует ожиданиям ни одной из сторон. Выиграв чемпионство в 2020 году, "озерники" еще ни разу не преодолели первый раунд плей-офф.

38-летний форвард желает, чтобы фронт-офис клуба сделал важные шаги, оформив необходимые обмены, расставшись с пиками первого раунда. Однако руководство пока что не спешит этого делать.

Подобное разногласие может стать ключевым фактором в решении Джеймса относительно своего будущего.

По информации Hoops Hype, который ссылается на журналиста Шона Дивени, целый ряд команд лиги готовится к возможности того, что будущим летом ЛеБрон запросит обмен. Считается, что "Король" хочет завершить карьеру в контендере, а не борясь за место в плей-ин.

К тому же клубы будут готовы к такому развитию событий, в отличие от того, что произошло прошлым летом, когда Кевин Дюрант неожиданно для всех захотел уйти из Бруклина.

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Нынешний контракт ЛеБрона с Лейкерс действует до лета 2025 года. На сезон-2024/24 у Джеймса есть опция игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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