Украинский баскетболист НБА получил два новых чемпионских перстня от Лейкерс

Бывший тяжелый форвард Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко помог детям, продавши свои два чемпионских перстня.

"Озерные" были вдохновлены поступком украинского спортсмена, поэтому решили передать ему новые памятные награды.

Читай также: Украинский олимпийский чемпион продал три свои медали ради помощи ВСУ

Владелец клуба Джинни Басс лично вручил Медведенко два новых чемпионских перстня.

Lakers governor Jeanie Buss just presented Slava Medvedenko with replacement championship rings at a Lakers fan event after he sold his to help his home country of Ukraine fight the war against Russia. pic.twitter.com/qOdRWomV5w