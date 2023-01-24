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Баскетбол

Украинский баскетболист НБА получил два новых чемпионских перстня от Лейкерс

Станислав Медведенко прошлые памятные награды отдал на благотворительный аукцион.
Сегодня, 14:25
Станислав Медведенко / facebook
Станислав Медведенко / facebook

Бывший тяжелый форвард Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко помог детям, продавши свои два чемпионских перстня.

"Озерные" были вдохновлены поступком украинского спортсмена, поэтому решили передать ему новые памятные награды.

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Владелец клуба Джинни Басс лично вручил Медведенко два новых чемпионских перстня.

Напомним, прошлые перстни Медведенко продал на благотворительном аукционе в августе 2022-го. Тогда за каждый из лотов удалось выручить по 126 767 долларов.

Вырученные средства спортсмен передал на реабилитацию в Карпатах более 500 детей из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий российско-украинской войны. Также финансы он отправил на восстановление инфраструктуры спортивных школ Украины, пострадавшей в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Ахметов пожертвует 25 миллионов евро с продажи Мудрика на запуск проекта "Сердце Азовстали".


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