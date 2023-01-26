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Баскетбол

Лиллард вошел в историю НБА, набрав 60 очков с удивительной эффективностью

Дэйм стал лучшим в истории по проценту реализации бросков.
Сегодня, 10:00
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Набрав 60 очков в четвертый раз в своей карьере в победном матче против Юты (134:124), звезда Портленда Дэмиан Лиллард вошел в историю, благодаря своей эффективности, сообщает ESPN.

Лилларду понадобилось всего 29 бросков и 10 штрафных, чтобы забить 60 очков, что поставило его в элитную компанию.

Только два других игрока (Карл Мэлоун с 26 бросков в 1990 году и Джеймс Харден с 24 бросков в 2019 году) набрали 60 очков при меньшем количестве бросков, но оба набрали высокий процент своих очков на линии штрафных бросков, выполнив по 23 штрафных.

Между тем, только один игрок, набравший 60 очков (Рик Бэрри в 1974 году с пятью), сделал это менее чем за 10 попыток штрафных бросков. Из-за этих ограниченных возможностей Лиллард показал самый высокий реальный процент бросков — показатель общей эффективности бросков и штрафных бросков — когда-либо в игре с 60 очками (0,898).

Будучи лишь пятым игроком в истории НБА, набравшим 60 очков не менее четырех раз, он присоединился к группе, в которую входят Уилт Чемберлен (32), Коби Брайант (6), Джеймс Харден и Майкл Джордан (по 4).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард

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