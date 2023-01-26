Бруклин ради усиления состава готов расстаться с тремя игроками

После увольнения Стива Нэша Бруклин начал реабилитацию сезона-2022/23, вновь став грозной силой Востока.

Даже несмотря на травму Кевина Дюранта Нетс держатся в топе лучших команд лиги. Но фронт-офис клуба понимает, что нынешнего ростера все равно может быть недостаточно для борьбы за чемпионство.

По информации Yahoo! Sports, Бруклин хочет заполучить перед дедлайном центрового, который будет подменять Ника Клэкстона. Ради этого команда готова расстаться с Джо Харрисом, Сетом Карри и Патти Миллсом.

"Харрис (18,6 миллионов долларов), Карри (8,5 миллионов) и Патти Миллс (6,5 миллионов) могут быть вовлечены в сделки из-за их краткосрочных контрактов и того факта, что в последнее время они играют меньшую роль", - заявил журналист Кевин О'Коннор.

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Среди потенциальных новичков числятся Наз Рид (Миннесота), Мо Бамба (Орландо), Джарред Вандербилт (Юта) и Келли Олиник (Юта).