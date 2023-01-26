Карри получил третье удаление в карьере - все они были по одной и той же причине
Противостояние Голден Стэйт и Мемфиса стало одним из самых интересных в последние годы. Их матчи отличаются либо захватывающими концовками, либо удивительными разгромами, как это было в плей-офф-2022.
Так же произошло и минувшей ночью, когда "воины" одержали непростую победу со счетом 122:120. Команда Стива Керра доигрывала встречу без своей главной звезды Стефа Карри.
Дело в том, что за чуть более минуты до конца матча Джордан Пул решил не отдавать мяч Карри. Вместо этого он сам бросил трехочковый, но промахнулся.
Стоящий в тот момент рядом Стеф в свою очередь побежал в защиту и бросил капу в сторону своего кольца. За это судья выписал ему удаление с площадки, передает Fox Sports.
Steph Curry got ejected in the final minutes of Warriors-Grizzlies for throwing his mouthpiece in frustration.— The Athletic (@TheAthletic) January 26, 2023
Was it warranted?
🎥 @NBCSWarriors pic.twitter.com/hoEo9Vy9U5
Несмотря на это Уорриорз все равно победили, за счет чего поднялись на девятое место Западной конференции.
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Стоит отметить, что это удаление стало всего лишь третьим в карьере 34-летнего разыгрывающего. Более интересно то, что предыдущие два удаления были получены за то же самое действие.
A montage of Steph Curry's ejections in his career, throwing the mouthpiece 😠— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 26, 2023
- Game 6 in the 2016 NBA Finals vs. the Cavs
- October 21, 2017 vs. the Grizzlies on the road
- January 25, 2023 vs. the Grizzlies at homepic.twitter.com/CV9sBWpYzB
В нынешнем сезоне Стеф Карри набирает в среднем рекордные для себя 29.2 очка, 6.3 подбора и 6.3 передачи за матч.