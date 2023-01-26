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Баскетбол

Карри получил третье удаление в карьере - все они были по одной и той же причине

Решение одноклубника в атаке разозлило Стефа, который не справился с эмоциями.
Сегодня, 10:57
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Противостояние Голден Стэйт и Мемфиса стало одним из самых интересных в последние годы. Их матчи отличаются либо захватывающими концовками, либо удивительными разгромами, как это было в плей-офф-2022.

Так же произошло и минувшей ночью, когда "воины" одержали непростую победу со счетом 122:120. Команда Стива Керра доигрывала встречу без своей главной звезды Стефа Карри.

Дело в том, что за чуть более минуты до конца матча Джордан Пул решил не отдавать мяч Карри. Вместо этого он сам бросил трехочковый, но промахнулся.

Стоящий в тот момент рядом Стеф в свою очередь побежал в защиту и бросил капу в сторону своего кольца. За это судья выписал ему удаление с площадки, передает Fox Sports.

Несмотря на это Уорриорз все равно победили, за счет чего поднялись на девятое место Западной конференции.

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Стоит отметить, что это удаление стало всего лишь третьим в карьере 34-летнего разыгрывающего. Более интересно то, что предыдущие два удаления были получены за то же самое действие.

В нынешнем сезоне Стеф Карри набирает в среднем рекордные для себя 29.2 очка, 6.3 подбора и 6.3 передачи за матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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