Карри получил третье удаление в карьере - все они были по одной и той же причине

Противостояние Голден Стэйт и Мемфиса стало одним из самых интересных в последние годы. Их матчи отличаются либо захватывающими концовками, либо удивительными разгромами, как это было в плей-офф-2022.

Так же произошло и минувшей ночью, когда "воины" одержали непростую победу со счетом 122:120. Команда Стива Керра доигрывала встречу без своей главной звезды Стефа Карри.

Дело в том, что за чуть более минуты до конца матча Джордан Пул решил не отдавать мяч Карри. Вместо этого он сам бросил трехочковый, но промахнулся.

Стоящий в тот момент рядом Стеф в свою очередь побежал в защиту и бросил капу в сторону своего кольца. За это судья выписал ему удаление с площадки, передает Fox Sports.

Steph Curry got ejected in the final minutes of Warriors-Grizzlies for throwing his mouthpiece in frustration. Was it warranted? 🎥 @NBCSWarriors pic.twitter.com/hoEo9Vy9U5

Несмотря на это Уорриорз все равно победили, за счет чего поднялись на девятое место Западной конференции.

Стоит отметить, что это удаление стало всего лишь третьим в карьере 34-летнего разыгрывающего. Более интересно то, что предыдущие два удаления были получены за то же самое действие.

A montage of Steph Curry's ejections in his career, throwing the mouthpiece 😠



- Game 6 in the 2016 NBA Finals vs. the Cavs

- October 21, 2017 vs. the Grizzlies on the road

- January 25, 2023 vs. the Grizzlies at homepic.twitter.com/CV9sBWpYzB